Ruim 2.000 belanghebbenden uit olie- en gastop verwacht op SEOGS

Suriname’s Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition (SEOGS), wordt op het juiste moment georganiseerd, want Suriname staat klaar om een belangrijke speler te worden in de wereldwijde energie-industrie. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is gastheer van het evenement, met de volledige steun van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking van het land. Ongeveer 2.000 lokale, regionale en internationale belanghebbenden op het gebied van energie zullen naar verwachting het evenement bijwonen dat op 28-30 juni in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, wordt gehouden.

“Suriname staat open voor zaken en gezien de recente significante offshore koolwaterstoffenvondsten, zien we enorme kansen voor onze internationale en nationale partners, en voor de ontwikkeling van onze natuurlijke rijkdommen in het belang van iedereen”, aldus de algemeen directeur van Staatsolie, Annand Jagesar, via een bericht op LinkedIn. ‘’Staatsolie’’, voegde hij eraan toe, ‘’gelooft in het belang van het aantrekken van buitenlandse investeringen en het bevorderen van lokaal ondernemerschap en capaciteitsopbouw. En dat is de rol die de Energy Summit speelt.’’

Staatsolie ontwikkelt al meer dan 40 jaar het koolwaterstofpotentieel van Suriname, om elektriciteit op te wekken en duurzame energiebronnen te ontwikkelen. “En terwijl Staatsolie ernaar streeft om een regionaal geïntegreerd energiebedrijf te worden, en Suriname, een wereldwijde olieproducent, versterkt SEOGS 2022 onze Visie 2030 en helpt het de basis en strategie te leggen voor een collaboratieve, duurzame en inclusieve energietoekomst die maatschappelijke, commerciële en maatschappelijke welvaart”, schetste hij.

Fondsen die worden gegenereerd door SEOGS, zullen worden gebruikt om het Vaccinatiefonds van Suriname te ondersteunen. Suriname heeft de afgelopen jaren een reeks offshore-ontdekkingen gedaan, waaronder bij Blok 58 door Apache en TotalEnergies, hoewel de olieproductie daar nog niet is begonnen.