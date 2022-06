Laptoptas met patronen thuis bij Walter aangetroffen

Tijdens de behandeling van de strafzaak inzake de diefstal van wapens en patronen uit de residentie van de ex-president Delano Bouterse, kwam naar voren, dat in de woning van de kleinzoon van de oud-president, Walter Bouterse, een laptoptas met delen van wapens, munitie en patronen werden aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de kleinzoon zichzelf van het leven heeft beroofd met één van de gestolen wapens. Volgens een verklaring van de ex-president, kon zijn kleinzoon Walter zich vrijelijk begeven in elke kamer van zijn residentie. Hierdoor heeft deze zich toegang verschaft tot de plek waar de vrouw van Bouterse, de kopie van de sleutels van de wapenkamer bewaarde. Walter heeft naar alle waarschijnlijkheid, de wapens in delen verplaatst.

De zaak kwam aan het rollen, nadat er controle werd gedaan in de wapenkamer en ontdekt dat een deel was vermist. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de mogelijke dader de kleinzoon was, gezien een kopie van de sleutels thuis bij hem werd aangetroffen. Dit alles zou volgens de ex-president hebben plaatsgevonden in de periode, waarin een prominent partijlid van de NDP was overleden. Walter werd vervolgens voorgehouden de gestolen goederen terug te brengen. Echter had hij een deel reeds doorverkocht, terwijl het andere deel als onderpand werd uitgegeven. De persoon bij wie de wapens als onderpand werden geplaatst, werd naderhand aangehouden. Hij verklaarde niets af te weten van de diefstal. In deze kwestie werden ook twee politieambtenaren aangehouden. Het is nog niet helemaal duidelijk, wat de bijdrage van hen is geweest in dezen.

Tegen de verdachten die in deze zaak aangehouden zijn, heeft de Officier van Justitie, Roline Gravenbeek, donderdag straffen tussen drie en vier jaar geëist. Anesh G., Shayel B., Gregory A., Nelsinhio J. en Rayan L., worden verdacht van opzetheling van de wapens die bij ex-president Desi Bouterse zijn gestolen. Gravenbeek verklaarde eveneens, dat bewezen is, dat de verdachten deel zijn van een criminele organisatie en illegaal wapenbezit. De voorzetting van deze zaak zal op 9 juni plaatsvinden.