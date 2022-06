Venezuela verleent Suriname humanitaire hulp en stelt team van experts beschikbaar

Venezuela heeft, zo meldt de Venezolaanse nieuwssite Ultimasnoticias, humanitaire hulp aan Suriname verleend. De site stelt in een bericht, dat de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, in verbhand met de ernstige wateroverlast in het land, een hulpverzoek aan Venezuela, had gedaan. Venezuela heeft het verzoek gehonoreerd en verstuurde gisteren in totaal 41 ton aan hulpgoederen naar Suriname. Deze hulpgoederen – o.a. medicijnen, drinkwater, houdbaar voedsel en andere basisbehoeften – zijn bestemd voor huishoudens/personen die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast.

De hulp is verzonden met de Simón Bolívar Humanitaire Task Force van de Nationale Organisatie voor Civiele Bescherming en Rampenbeheersing, die verantwoordelijk zal zijn voor de voorbereidingen vanuit logistiek oogpunt en het verzamelen van voorraden, vertelde de minister van Buitenlandse Zaken, Carlos Faria.

‘’Ons land en onze regering worden gekenmerkt door het nemen van onmiddellijke actie, door als eerste in deze broedersteden te zijn, net zoals de broeders van de Republiek Cuba ook doen, als het gaat om humanitaire hulp‘’, aldus Faria. Hij benadrukte dat de ministeries voor Binnenlandse Betrekkingen, Justitie en Vrede in Venezuela, samen hebben gewerkt om de donatie mogelijk te maken. ‘’De Venezolaanse regering zal altijd klaar staan om Suriname een vriendschappelijke hand toe te reiken zodra dit nodig is’’, aldus Faria.

Bij de activiteit die werd uitgevoerd op de internationale luchthaven Simón Bolívar, in La Guaira, werd de minister van Buitenlandse Zaken vergezeld door de viceminister van Risicobeheer en Civiele Bescherming, Carlos Pérez Ampueda; de viceminister van de Caraïben, Raúl Li Causi en de algemeen directeur van Cargo van Emtrasur, César Pérez.

Venezuela zal ook een civiel hulpteam van experts beschikbaar stellen. Dit team zal vijf dagen in Suriname verblijven en samen met het Surinaamse Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een verkenningsbezoek brengen aan de getroffen gebieden. (Bron: Ultimasnoticias.com)