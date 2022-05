Guyana-Suriname bassin heeft naar schatting 13,6 miljard vaten olie

Nu 2022 het midden van het jaar nadert, heeft ExxonMobil al meer dan 1 miljard vaten olie-equivalent (boe) toegevoegd aan het Stabroek blok, waarmee Guyana op nummer twee in de wereld staat voor de grootste ontdekte volumes sinds 2015. Het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy, zei dat het Zuid-Amerikaanse land vooruit gaat met een reeks “snelle ontdekkingen” die het land nu voor de VS plaatsen en net achter Rusland in termen van volumes die in de afgelopen zeven jaar zijn ontdekt. “Bovendien heeft CGX Energy onlangs een significante upgrade aangekondigd bij zijn Kawa-1-vondst op het offshore Corantijn blok, wat waarschijnlijk zal helpen het Guyana-Suriname bassin voorbij een huidige schatting van de hulpbronnen van 13,6 miljard vaten olie-equivalent (BOE) te duwen, met veel vooruitzichten nog steeds in de rij om gevonden te worden.”

“De opkomende koolwaterstofproducent Guyana gaat vooruit in 2022, waarbij Rystad Energy schat dat drie ontdekkingen die onlangs zijn gedaan door ExxonMobil en zijn partners op het productieve offshore Stabroek blok, samen ongeveer 500 miljoen vaten olie-equivalent (boe) aan winbare hulpbronnen bevatten’’, aldus Rystad Energy. “De vondsten van Barreleye, Lukanani en Patwa, die eind april werden aangekondigd, voegden zich bij de Fangtooth- en Lau Lau-vondsten die begin dit jaar in hetzelfde blok werden onthuld, waardoor het in totaal 26 ontdekkingen zijn.”

Rystad Energy zei dat de vijf vondsten betekenen dat “er dit jaar al meer dan 1 miljard boe aan verse hulpbronnen zijn opgegraven in Guyana”. Hierdoor heeft Exxon zijn geschatte cumulatieve winbare hulpbronnenbasis in Stabroek verhoogd tot bijna 11 miljard boe. “Dit plaatst Guyana comfortabel op de tweede positie op de lijst van landen met de grootste ontdekte volumes sinds 2015, achter Rusland en vóór de VS”, zei Rystad Energy.