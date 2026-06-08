Hugo Essed: ‘Veel assembleeleden begrijpen WIPA onvoldoende’

Mr. Hugo Essed heeft in het radioprogramma ABC Aktueel verklaard, dat hij het positief vindt, dat een ruime meerderheid in De Nationale Assemblee, de procureur-generaal (PG) toestemming heeft verleend, de drie gewezen ministers Riad Nurmohamed, Gillmore Hoefdraad en Bronto Somohardjo, strafrechtelijk te vervolgen. Essed vertelde dat de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (WIPA) een ramp inhoudt, omdat de wet volgens hem, in meerdere opzichten, in strijd is met bepalingen uit de grondwet. Hij stelde dat inmenging in zaken bij de rechter verboden is en hij vertelde eveneens dat er staat geschreven dat het vervolgingsmonopolie ligt bij de PG. Essed verduidelijkte, dat de WIPA in strijd handelt met tenminste twee artikelen van de grondwet.

Essed sprak de hoop uit dat de desbetreffende artikelen naar aanleiding van eerdere ervaringen, mogelijk afgeschaft worden, vanwege de argumenten daartegen, die beschikbaar liggen. Hij stelde dat de beslissing van het parlement, de ex-ministers in staat van beschuldiging te stellen heeft laten zien, dat er in de volksvertegenwoordiging genoeg geweten is, om geen onderscheid te maken. “Indien DNA de vordering zou afwijzen, wil dat zeggen, dat je de PG blokkeert om haar werk te doen”, aldus Essed.

Over de debatten in het parlement zei Essed, dat veel assembleeleden waaronder NDP-fractieleider Rabin Parlementariër, de materie niet begrijpen, en vervolgens stelde hij, dat de opvatting van Parmessar niet geldig is om de procureur-generaal te horen en om te onderzoeken wat de redenen zijn, waarom er tegen de ene ex-minister wél gevangenneming wordt geëist en tegen de andere niet. Volgens Essed mag dit niet door De Nationale Assemblee worden bepaald. “Vooral het feit dat een parlementariër wenst te weten, waarom de procureur-generaal haar strafrechtelijk werk gedaan heeft, zoals zij dat gedaan heeft, geeft aan, dat zij totaal niet snappen, wat er in die wet staat”, aldus Essed.

Hij haalde aan dat in de WIPA uitdrukkelijk staat, dat assembleeleden niet de strafbaarheid of zelfs de vervolging daarvan, mogen beoordelen. Hij stelde dat sommige parlementsleden hebben aangegeven, dat het college moet onderzoeken, of er enige sprak zou zijn van een politieke vervolging. “Dat is pertinent niet waar. In de memorie van de wet staat geschreven, dat De Nationale Assemblee één ding moet beoordelen, en dat is een puur politieke beoordeling, namelijk of vervolging zou kunnen leiden tot maatschappelijke opschudding”, aldus Essed. Verder zei hij dat het Openbaar Ministerie kan overwegen, na te gaan, of een vervolging een maatschappelijke ontwrichting met zich zou mee kunnen brengen.