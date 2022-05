PG ONDERZOEKT DIRECTEUR HAKRINBANK?

Al geruime tijd komen er vragen vanuit de samenleving over de handelingen vanuit het Openbaar Ministerie vanaf het vertrek van de oud-procureur generaal (PG). Er wordt door velen beweerd, dat de huidige PG op verschillende manieren weigert het strafrecht op de juiste manier toe te passen. De huidige PG wordt verweten, dat zij zaken niet zo kundig aanpakt als haar voorganger. Voor die man had men respect, vooral ook voor de wijze waarop hij nog vlak voor zijn vertrek, strafzaken heeft afgehandeld. Thans heeft de manier waarop de huidige PG handelt, er veel van dat zij eerder opkomt voor de belangen van de elite die gelieerd is aan de regerende partij. Hoewel de huidige president continu roept dat het Openbaar Ministerie onafhankelijk moet zijn, is het wel moeilijk om dat te geloven, aangezien de gehele instantie financieel afhankelijk is van de overheid.

“Toen de waarnemend PG werd beëdigd, legde ze een eed af bij de president van de Republiek Suriname, dat zij zich aan de wet zal houden en dat zij de rechtsstaat onbaatzuchtig zal dienen. ‘’Maar deze op ambtseed gedane belofte lijkt geen stand meer te houden, nu de PG voor een duivels dilemma staat: de van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde algemeen directeur van de Hakrinbank strafrechtelijk vervolgen of hem juist in bescherming nemen tegen zijn muitende tegenvoeters”, stelde Frank King, rechtspoliticoloog onlangs in een uitgebreid commentaar in De Ware tijd. Keerpunt is zeer onder de indruk van dit artikel en wil hiermee aangeven, dat wij meer kritische en bewuste mensen nodig hebben. Het commentaar van King was goed onderbouwd en had de juiste raakvlakken om in een diepe wond nog wat zout te wrijven. Wij hebben al geruime tijd het vermoeden dat men vanuit de politiek hoopt dat deze case zal doodbloeden en in een doofpot zal belanden, zoals vele schandalen hiervoor. Een paar van de slachtoffers van de Hakrinbank-directeur hebben onlangs zelf tegenover Keerpunt bevestigd, dat zij reeds hebben gesproken met de huidige PG, maar dat zij niet het gevoel kregen dat hun zaak tot de puntjes onderzocht zal worden. Eén slachtoffer was zelfs zo gedemotiveerd na het gesprek met de PG, omdat zij het gevoel had gekregen het grensoverschrijdend gedrag van de directeur zelf in de hand te hebben gewerkt. Deze case heeft nu de aandacht van maatschappelijke organisaties, vakbonden, de samenleving, de media en diverse assembleeleden, want die hebben de PG in een open brief gevraagd, een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het ongewenste gedrag van deze directeur. Doch, de PG heeft nog niet gereageerd op het schrijven. Het is naar onze mening al geruime tijd heel troebel in bankenland, want nog begin dit jaar werden kopstukken van de directie van de moederbank veroordeeld en de bankdirecteur van de SPSB. Wij zijn het daarom eens met de vraag van Frank King, waarom Hoefdraad, Kromosoeto en Van Trikt wel vervolgd moesten worden en waarom de directeur van de Hakrinbank niet. Wat als een paal boven water staat, is dat deze directeur door meerdere vrouwen wordt verweten dat hij ernstige strafbare feiten heeft gepleegd, waarbij minimaal vier individuele aangiftes zijn gedaan. De slachtoffers hebben naar Keerpunt verneemt, onlangs zelfs opnieuw aangifte moeten doen, omdat zij bij de eerste aangifte hun bewijsmateriaal niet hadden meegenomen in het proces-verbaal. Keerpunt vraagt de PG beleefd doch dringend, haast achter het onderzoek in deze zaak te zetten, want het is een kwestie van tijd voordat de bewijzen anders gewoon verspreid zullen worden op sociale media en dan kan niemand meer een kant op.