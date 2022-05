Sampi: ‘Den wan blaka mi’

Abop-assembleelid Edgar Sampi, heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat hij inderdaad een stuk grond toegewezen heeft gekregen in het district Commewijne, maar benadrukte dat hij net als elke andere Surinamer, de juiste procedures gevolgd heeft. Volgens hem is hier duidelijk sprake van een politieke actie, omdat hij kritisch staat tegenover de regering. “Ik weet niet wat de bedoeling is, maar het is voor mij duidelijk, dat den wan blaka mi”, aldus Sampi. Al geruime tijd gaan geruchten dat parlementariërs op oneigenlijke wijze overheidsgronden toegewezen hebben gekregen. De documenten van de parlementariërs Obed Kanape en Edgar Sampi, doken deze week op. Kanape heeft een terrein toegewezen gekregen in een door de overheid gekocht project. De aanvraag heeft stof doen opwaaien. Het parlement heeft van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Dinotha Vorswijk, nadere uitleg gevraagd over de aankoop van dit project.

Volgens de bewindsvrouwe zijn er inderdaad percelen toegewezen aan parlementariërs, maar kan ze de samenleving verzekeren, dat de juiste procedures hiervoor zijn gevolgd. Zij zegt dat de aanvragen niet tijdens haar bewind zijn gedaan, maar dateren uit de periode van haar voorganger. “Ik was mij zelf niet bewust van het feit, dat de heer Sampi een aanvraag had lopen. Bij ondertekening kwam ik daar achter. Dat van Kanape gaat om een bouwkavel en daar is er niets mis mee”, aldus de minister. Zij beloofde de lijsten met gronduitgiftes te zullen publiceren en daarbij nadere uitleg te geven aan het parlement met betrekking tot de koop van het perceel.