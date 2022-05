Mangre: ‘Land derft miljarden door verouderd Asycuda-systeem’

Bij de behandeling van de Wet Voorafgaande Vrachtinformatieverstrekking in het parlement, hebben diverse assembleeleden aandacht gevraagd voor het Automated System for Customs Data (ASYCUDA). Dit systeem richt zich vooral op procedures met betrekking tot de buitenlandse handel. Volgens Reshma Mangre (VHP), derft ons land miljarden doordat het Asycuda-systeem ‘’verouderd, niet efficiënt, doeltreffend en effectief is’’. Bij de Wet Voorafgaande Vracht-informatieverstrekking gaat het meer om vrachtverkeer. Als deze wet is aangenomen, moet het Asycuda-systeem bijgewerkt en verbeterd worden.

Sham Binda, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat de wet zich richt op informatieverschaffing waarbij de focus ligt op het Advanced Cargo Information System (ACIS), dat een elektronisch informatiesysteem is van registratie en informatie om risicovolle ladingen te identificeren voordat die onze havens binnenkomen.

Na aanname van deze wet, zullen importeurs informatie met betrekking tot hun lading aan de douane moeten verstrekken.

Hierdoor zal de douane in staat zijn inklaringen en documentatiecontrole uit te voeren voordat vracht het land binnenkomt. Mangre haalde aan, dat ons land al vier jaar achter is met het Asycuda-systeem. Volgens haar gebruikt ons land nog steeds module 4.0, terwijl module 4.22 de meest recente versie van het Asycuda-systeem is. “Zonder een update heeft deze wet geen kracht. We moeten investeren in het Asycuda-systeem, zodat er op een gedegen manier controle kan plaatsvinden. We moeten het geld halen waar het zit. De douane is de poortwachter der economie. We moeten investeren in het Asycuda-systeem, willen we de miljarden binnenhalen”, stelde Mangre.

Volgens haar is niet alleen controle belangrijk, maar ook de middelen om de douane te versterken. Mangre benadrukte dat er geld vrijgemaakt moet worden om het systeem te actualiseren. “Er wordt veel ondergefactureerd bij de douane. We praten erover, maar we moeten nu actie ondernemen. Met het updaten van het systeem weten we wat binnenkomt en wat de waarde is.” Mangre haalde aan dat zoals het nu gaat, bonafide handelaren bijna gedwongen worden om malafide handelaren te worden om te kunnen concurreren. “Dat kan absoluut niet. We moeten kijken hoe we het systeem zodanig gaan controleren dat niemand gewrongen wordt om malafide te worden om te kunnen concurreren”, aldus Mangre. Rabin Parmessar (NDP) wilde weten wat de plannen zijn om het Asycuda-systeem te actualiseren, omdat mensen getraind moeten worden. Bij het automatiseringstraject moet er ook een organisatie zijn die controle uitvoert. Parmessar vroeg wat de mogelijkheden en checks and balances zijn. Mahinder Jogi (VHP) haalde aan, dat de haven een plek is van invoer en uitvoer en dat de douane volgens deze wet, verplicht wordt een aantal protocollen na te leven. Jogi zei dat er regelmatig pogingen tot drugssmokkel worden gedaan die onderschept worden op de haven. ‘’Dit terwijl het Asycuda-systeem al jaren functioneert. Het systeem wordt beheerd door mensen. We moeten kijken wie we daar zetten en wat hun track record is”, stelde Jogi. Hij vroeg zich af hoe de vele pogingen tot smokkel worden ondernomen en waar de mensen zijn die de containers moesten sealen. “Er is een scan. Er is een Asycuda-systeem. Hoe komt het dat in containers met hout, drugs worden vervoerd? Hoe komt het dat er drugs in bananencontainers vervoerd worden?”, vroeg Jogi. Hij wilde weten hoeveel de staat misloopt doordat mensen in gebreke blijven bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

door Priscilla Kia