EBS-centrales onderbenut vanwege take-or-pay contract SPCS

In het onlangs gepubliceerde rapport van Ernst& Young is aangehaald, dat de EBS is onderworpen aan een Power Purchase Agreement (PPA) dat is aangegaan door de overheid en SPCS om EBS van thermische stroom te voorzien. Deze overeenkomst is onderworpen aan een take-or-pay-regeling. De EBS heeft momenteel voldoende capaciteit om de markt te bedienen zonder thermische aankoop van SPCS. De huidige EBS-centrales (DPP1 en DPP2) worden onderbenut vanwege de bovengenoemde take-or-pay PPA-contract. In 2021 was de aankoop van thermische energie goed voor 34 procent van de directe kosten, terwijl ze slechts 15 procent van het totale vermogen levert.

Rosebel PPA-contracten

Rosebel heeft twee PPA-contracten: één met de overheid, waarnaar wordt verwezen als PPA I en de andere rechtstreeks met EBS, aangeduid als PPA II. EBS ontvangt momenteel de inkomsten van deze beide PPA-contracten, echter registreert het bedrijf alleen de kosten met betrekking tot het PPA II-contract in zijn rekeningen.

Aangezien de EBS zijn opwekcapaciteit al heeft vergroot door middel van kapitaaluitgaven, is het voor de EBS kosteneffectiever om stroom te genereren uit zijn eigen centrales.

“De overheid zou, samen met EBS, de mogelijkheid moeten beoordelen van heronderhandelen over gunstiger PPA-voorwaarden dan zoals het is met de SPCS thermische PPA, waardoor EBS hun fabrieksgebruik kan optimaliseren. De brandstofkosten moeten ook worden besproken, aangezien EBS niet boven de spotprijs van de brandstof”, aldus Ernst & Young.

EBS is momenteel geen partij bij dit contract en heeft daarom weinig tot geen verantwoordelijkheid over hoe de EBS opereert binnen de voorwaarden van het contract. Ernst & Young raadt daarom aan, om opnieuw te onderhandelen over de PPA en de contracten tussen EBS en SPCS. “In plaats van dit te behandelen als een indirecte subsidie, moet de regeling worden gewijzigd om alleen tussen Rosebel en EBS te zijn. Aangezien EBS de inkomsten ontvangt, moeten de kosten verbonden aan de PPA I-contract, ook worden opgenomen als onderdeel van de directe kosten van EBS.”

Samenwerking

EBS werkt momenteel samen met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aan verschillende projecten om te helpen bij het leveren van stroom aan districten buiten Paramaribo, inclusief de binnenlanden van Suriname. Echter, de opwekking en distributie naar deze gebieden is duurder. Op dit moment is de financiering van deze kostbare projecten een druk op de kasstromen van EBS. “We raden aan dat dit aspect van EBS worden opgedeeld in een aparte divisie/eenheid en direct wordt behandeld tussen EBS en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen”, aldus Ernst & Young.