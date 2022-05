Manschappen en middelentekort bemoeilijken werkzaamheden ECD

Harde prijscontroles in elk district

Minister Rishma Kuldipsingh, van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZOTI) heeft in een interview tegenover ABC-actueel te kennen gegeven, dat vanaf zij het roer heeft overgenomen op het ministerie, zij haar eigen beleid heeft kunnen toepassen. Kuldipsingh zei dat het tekort aan middelen en personeel, de werkzaamheden van Economische Controle Dienst (ECD) bemoeilijken. Er is inmiddels gewerkt aan nieuwe maatregelen voor zowel winkeliers en ondernemers

Vanwege de ECD is er maanden terug een beroep gedaan op winkeliers alle basisgoederen zo duidelijk en zichtbaar mogelijk uit te stallen voor de consument. Dit vermakkelijkd het werk ook voor het team van de ECD, wanneer er prijscontroles worden uitgevoerd. Kuldipsingh zei de komende tijd gesprekken te zullen voeren met alle ondernemers en importeurs, om zo de nieuwe maatregelen te kunnen bespreken, zodat partijen op de hoogte zijn inzake de huidige ontwikkelingen vanwege EZOTI. Volgens de bewindsvrouwe moet er hard gewerkt worden aan de prijscontroles in de winkels, om zodoende de leefomstandigheden van de samenleving te verbeteren.

Kuldipsingh zei dat er inderdaad sprake is van een tekort aan manschappen en dienstvoertuigen.

Inmiddels heeft zij een beroep gedaan op haar collega van Arbeid, om drie voertuigen aan haar ministerie, ter beschikking te stellen. De voertuigen die nog bij ex-minister Walden zijn, moeten worden ingeleverd om ingezet te worden voor het werk van ECD. “Binnen het ministerie is er een plan uitgewerkt voor elk district. Het is de bedoeling dat de controles in elk district zullen plaatsvinden. Er zullen maatregelen getroffen worden tegen winkeliers en importeurs, die zich niet houden aan de voorgeschreven maatregelen”, aldus Kuldipsingh.