Gezondheid- en leesbriltoelage leerkrachten naar SRD2000

Tijdens een gisteren gehouden persconferentie van de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, kwam naar voren, dat de regering het wensenpakket welke was samengesteld door de bond, heeft goedgekeurd. Zo werd volgens Mangre het huidige bedrag voor vergoeding gezondheid- en leesbrillen verhoogd van SRD 350 naar SRD 2.000. Volgens de voorzitter mogen de leerkrachten een keer in de twee jaar, hun bril verwisselen. Zij benadrukte verder dat het wensenpakket voor alle leerkrachten geldt en per 1juni in zal gaan. De indiening hiervan heeft volgens de voorzitter, in augustus 2021 plaatsgevonden.

Het wensenpakket ziet er als volgt uit:

-Bij opname ziekenhuis maken leerkrachten met een MO-B of hoger, aanspraak op 1ste klasse ligging. Alle overige leerkrachten maken aanspraak op 2de klasse ligging.

– Onderwijsgevenden maken aanspraak op het tandheelkundig pakket C van het SZF. Dit pakket bestaat 1x controle, 1x tandsteen verwijderen, 2x vullingen en 2x extracties eenvoudig.

– Het huidige bedrag voor vergoeding gezondheid- en leesbrillen wordt verhoogd van SRD 350 naar SRD 2.000 (1 keer in de 2 jaar).

– De permanente educatie wordt vastgesteld op 7% van de bezoldiging, te rekenen van oktober 2021.

– De toelage voor ondersteuning in verband met afstandsonderwijs wordt vastgesteld op een bedrag van SRD 350 per maand, te rekenen vanaf 1 januari.

Eerder deze week maakte de voorzitter bekend, dat de bond een pilotproject is gestart om leerkrachten in aanmerking te laten komen voor een perceel. De registratie hiervoor werd afgelopen woensdag afgesloten.