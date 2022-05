Terreinen toegewezen aan parlementariërs

‘Niet alleen politici hebben recht op een stukje grond’

Twee parlementariërs van de Abop-fractie, hebben onlangs terreinen voor bebouwing en bewoning gekregen toegewezen gekregen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het gaat om terreinen op het Sabaku-project, dat onlangs is gekocht door de staat. In het parlement zijn er diverse vragen hierover gesteld, doch een concreet antwoord bleef uit. Kishan Ramsukul (VHP), keurt deze werkwijze ten zeerste af. Hij zegt tegenover de krant, dat de coalitie zich sinds haar aantreden, juist sterk maakt om dit aan te pakken.

‘’Om nu te horen dat collega’s achteraf terreinen toegewezen hebben gekregen, doet me de wenkbrauwen fronzen. We hebben met andere woorden; in onze eigen woorden gefaald. We hadden juist verwacht, dat men zou veranderen. Echter heeft men ervoor gekozen een politiek pad te bewandelen‘’, aldus Ramsukul. Hij vindt dat elke Surinamer recht heeft op een stuk perceel. ‘’De toewijzing moet wel eerlijk, transparant en volgens volgorde van aanvraag gebeuren. Maar hier gebeurde het omgekeerde.‘’

De eerdergenoemde parlementariërs deden in januari een aanvraag, en ontvingen de grondpapieren in een mum van tijd.

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen week in het parlement, hebben Asis Gajadien, Cedric van Samson en Ram-sukul, aangedrongen op verduidelijking. Ramsukul zei toen dat ook assembleeleden op het Sabaku-project terreinen toegewezen hebben gekregen. ‘’Het moet niet zo zijn, dat alleen politici, in dezen parlementariërs, recht hebben op een stukje perceel. Dat zegt de wet niet, de wet geeft juist aan, dat eenieder op een eerlijke wijze aan een stuk grond moet kunnen komen‘’, aldus Ramsukul. Hij zegt er geen voorstander van te zijn dat percelen gratis verstrekt worden, maar de toewijzing moet op de juiste wijze geschieden. ‘’Laat het verkrijgen van een stuk terrein eerlijk plaatsvinden. Het kan niet dat politici gratis percelen krijgen, terwijl de kleine man duur moet kopen of lang wachten op een toewijzing”, aldus Ramsukul.