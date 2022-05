EBS niet winstgevend noch kostendekkend tegen huidig tarief

Het huidige gewogen gemiddelde tarief dat aan klanten in rekening wordt gebracht, is 1,08 SRD/kWh. “Als de EBS blijft werken ‘zoals het is’ zonder herstructurering, wordt het gewogen gemiddelde tarief dat nodig is om kostendekkend te worden, geschat 2,49 SRD/kWh te zijn”, aldus het accountancybedrijf Ernst & Young in een uitgebreid rapport dat vorige week werd gepubliceerd. In het rapport worden er conclusies en aanbevelingen gedaan aan het staatsbedrijf, zodat potentiële kostenbesparingen worden gerealiseerd als de EBS bepaalde commerciële herstructureringsinitiatieven onderneemt.

Ernst & Young doet een voorstel dat direct verband houdt met de verkoop en distributie van LPG, dat exclusief de inkomsten of directe kosten is. Alleen rentekosten in verband met schulden van derden (niet-overheids) worden genomen, dat wil zeggen alle rente gerelateerd aan overheidsschuld, is uitgesloten. Het huidige gewogen gemiddelde tarief voor algemene stroomdistributie werd toegepast op het verbruik in het fiscaal jaar 2021, om te komen tot de totale inkomsten voor de algemene stroomdistributie.

Kosten

De huidige brandstofprijzen van het fiscaal jaar 2022 worden weerspiegeld in de directe kosten, die werden toegepast op het fiscaal jaar 2021 generatie/aankoop. De kosten en opbrengsten met betrekking tot de twee Rosebel PPA-contracten moeten worden inbegrepen, zodat extra potentiële besparing kan worden gerealiseerd door de meest efficiënte bron van energieopwekking via onderhandelde PPA-contracten. Aangezien het tarief vast is en de kosten variabel zijn aan brandstofkosten, stroomkosten van SPCS en de wisselkoers, kan EBS niet winstgevend zijn of zijn kosten dekken tegen het huidige tarief. Daarom moet de overheid de kosten bepalen die zij bereid is te subsidiëren. Daarnaast berekent zij welke kosten worden berekend aan de consument. Deze variabele kosten kunnen worden doorberekend aan de consumenten door de tariefheffing te herstructureren, structuur om variabele/variabele kosten op te nemen, zoals kosten die verband houden met de toename van brandstof buiten een bepaalde drempel.

“De cashflow-informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de beoordeling, was onvoldoende voor een grondige scenarioanalyse die representatief is voor cashflowbehoeften op het werkkapitaalniveau. We raden aan om een diepgaande operationele analyse en herstructurering te voltooien om te identificeren wat de mogelijkheden van verdere efficiëntieverbeteringen zijn in operationele en directe kosten.

Dit zou moeten gebeuren alvorens substantiële tariefverhogingen door te voeren of te denken aan de aard van een drijvend tarief in de toekomst”, aldus Ernst & Young.

Er zijn volgens Ernst & Young ook oplossingen aan de consumentenkant, zoals slimme meters die consumenten kunnen helpen om te meten en begrijpen hoeveel energie ze verbruiken en de kosten ervan in real-time. Dit zal niet alleen huishoudens helpen bij het beheren van kosten, maar het zou ook de uitstoot van energie kunnen verminderen.

Contracten

Belangrijkste contracten met betrekking tot directe kosten zijn gekoppeld aan internationale prijzen, en dus uitgedrukt in USD. Schommelingen in de SRD-USD koers binnen een historische periode, vergezeld van vaste SRD-tarieven, onthullen een aanzienlijk valutarisico in de kernactiviteiten van de EBS. Hoewel de tarieven in het fiscaal jaar 2021 effectief met 100 procent zijn gestegen, is de SRD-USD wisselkoers verslechterd van 7,29 SRD/USD naar 20,89 SRD/USD (~190 procent stijging). Daarom zijn de EBS-tarieven niet effectief verhoogd met hun kosten.

Staatsleningen zijn ook in USD en alle inkomsten behalve het Rosebel-contract, zijn in SRD, waardoor de EBS bloot staat aan aanzienlijke buitenlandse wisselkoersverliezen. EBS moet trachten haar blootstelling aan valutarisico te minimaliseren door middel van het onderhandelen over contracten met leveranciers. Om de EBS winstgevend te maken, moet volgens Ernst & Young het volgende overwogen worden om de gestegen brandstof- en elektriciteitskosten te compenseren, waardoor de tariefstructuur plus brandstofcomponent effectief doorberekend worden van de extra directe kosten aan verbruikers. “Overkoepelend beleid van de overheid met betrekking tot de EBS-subsidie, zal opnieuw moeten worden beoordeeld. De Staat zal moeten beslissen of ze bereid en in staat is om de valuta- en olieprijs te absorberen via een ‘zwevende’ subsidie. EBS moet trachten de blootstelling aan valutarisico te minimaliseren door middel van heronderhandeling van contracten met leveranciers en besprekingen met overheid”, stelt Ernst & Young.