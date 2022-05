Regering wil met meer landen samenwerkingsverbanden

Met het oog op wederzijdse voordelen, zet de Surinaamse regering zich in om steeds meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere landen. “De bedoeling is om meer diplomatieke missies te hebben, maar alleen in landen waar wij er genoeg voordeel aan kunnen hebben, zowel financieel als politiek”, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. “U gaat wel een toename zien van het aantal ambassades. Wij gaan wel een goede afweging maken tussen wat het kost en wat het ons oplevert”, aldus de minister. Hij zegt dat er ook gekozen kan worden voor de optie van niet-residerende ambassadeurs, die vanuit Suriname zullen opereren. “Als de relatie volwassen is, dan gaan we kijken naar een fysieke aanwezigheid.” Minister Ramdin is op maandag 23 mei tijdens een reguliere persconferentie van zijn ministerie ingegaan op actuele vraagstukken. Bij deze conferentie is ook het belang van het openen van een ambassadepost in Marokko uiteengezet. De minister heeft in dit kader een carnet in ontvangst genomen in verband met de oprichting van een diplomatieke missie in het Koninkrijk Marokko. ‘’Een buitenlandse dienst is een onmisbare dienst voor elke regering’’, benadrukt minister Ramdin. ‘’Politiek heeft het grote voordelen, omdat wij niet alleen in de wereld staan. Als wij niet met ze praten, gaan zij niet met ons praten en komen zij ook niet bij ons op bezoek. In deze wereld moeten landen contact met elkaar hebben en een buitenlandse dienst faciliteert hierin.’’ Verder zegt de minister dat de regering investeert in ambassades en consulaire diensten, die minimaal viermaal het geïnvesteerde bedrag opleveren.