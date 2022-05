EBS moet gasprijzen verhogen of Ogane afstoten

“De EBS gaat haar PPA-contracten moeten heronderhandelen om efficiënt energiegebruik mogelijk te maken. EBS gebruikt momenteel waterkracht (de meest kosteneffectieve opwekkingsbron), gevolgd door thermische stroom gekocht van SPCS, dan wordt het benodigde overschot geleverd door EBS-fabrieken (SPCS kost 62% meer dan het gebruik van fabrieken die eigendom zijn van EBS). Aangezien EBS al kapitaalkosten heeft gemaakt om de capaciteit van haar fabriek te vergroten en de kosten van het gebruik van haar installaties marginaal zijn, zou deze bron direct na Hydro-macht moeten worden gebruikt, in plaats van bij SPCS te kopen.

Aangezien er echter een take-or-pay-regeling bestaat tussen SPCS en de overheid (uitgedrukt in USD), stelt dit de EBS bloot aan valutarisico en dat moet worden gebruikt voordat ze haar eigen fabrieken gebruikt. EBS moet proberen de mix van opwekkingsbronnen te optimaliseren op basis van kosten en de blootstelling aan valutarisico. De overheid moet daarom opnieuw on-derhandelen over de PPA-contracten en de verantwoordelijkheid delegeren aan EBS, in overeenstemming met toonaangevende praktijken”, aldus het accountancybedrijf Ernst & Young, dat onlangs de EBS heeft doorgelicht en zijn bevindingen in een rapport vervat.

Financiële transformatie vereist

De laatste gecontroleerde jaarrekening van EBS dateert van 2018. Volgens Ernst & Young is er een aanzienlijke achterstand bij de gegevensverwerking sinds de wijziging van het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem in 2018. Dit heeft geresulteerd in niet-afgestemde saldi gerapporteerd in het managementrekeningen van 2019 tot YTD 2022.

“Er is een gebrek aan beleid, procedures en algemeen beheer van het ‘nieuwe’ systeem, wat heeft geleid tot vertragingen bij het produceren van betrouwbare financiële informatie. Een financiële transformatie is nodig voor het tijdig en nauwkeurig vastleggen van transacties en betrouwbare rapportage van financiële data. Dit is een kernvereiste van elke herstructurering”, stelt Ernst & Young.

LPG-distributie is aanzienlijk verliesgevend

Vanwege de zwaar gesubsidieerde prijs en de hoge kosten om de LPG-distributie te distribueren, zijn er aanzienlijke verliezen geleden. “EBS en de Surinaamse overheid zouden de volgende opties moeten overwegen: (I) LPG afstoten of (II) verkoopprijzen verhogen om de huidige kosten te dekken. Momenteel beïnvloedt dit het vermogen van EBS om break-even te draaien, aangezien de elektriciteitsopbrengsten de LPG subsidiëren.”