IS DIT WAAR?

Is het waar dat de 54-jarige Patrick M., die afgelopen maandag omstreeks 17.15 uur aan de Twee Kinderenweg met hoge snelheid in zijn Ford Ranger tegen een Honda CRV, bestuurd door de 78-jarige Marinha N. knalde, een politieagent van beroep is en daarenboven onder invloed van alcohol verkeerde? Bij dit ongeval werd mevrouw Marinha N. uit het voertuig geslingerd en gaf kort daarna de geest. Inmiddels is vastgesteld dat de laatstgenoemde geen voorrang verleende bij het vanuit een inrit, achteruit de Twee Kinderenweg op te rijden. Maar het is totaal uit den boze als blijkt dat de bestuurder van de Ford Ranger, behoorlijk onder invloed verkeerde, veel te hard reed en ook nog deel is van het Korps Politie Suriname.