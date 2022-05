Opnamestop Diakonessehuis is gevolg covid-uitbraak

Het Diakonessenhuis publiceerde afgelopen week een bericht waarin werd gesteld, dat de instelling per onmiddellijk een opnamestop van patiënten instelt.

In die bekendmaking liet de directie weten, dat het ziekenhuis nu met een crisissituatie kampt door het uitvallen van personeel. Als gevolg hiervan vallen de diensten vanuit de Operatiekamer, de Verloskamer en de behandelunit, tijdelijk uit. Geruchten gingen toen dat dit tekort te maken had met het personeel dat momenteel in actie is, omdat zij de 17 procent loonsverhoging niet heeft ontvangen.

Echter werd het laatste tegengesproken door bronnen binnen de inrichting.

Volgens een bron heeft de crisissituatie te maken met plotselinge covid-besmettingen onder het personeel. Die zouden de bovengenoemde afdelingen hebben geraakt, waardoor de directie genoodzaakt was ze tijdelijk te sluiten. Voor de overige afdelingen werd de hulp ingeroepen van andere ziekenhuisinstellingen.

De directie liet aan het begin van deze week ook weten, dat er nog steeds sprake is van een crisissituatie, maar dat patiënten die reeds een afspraak hadden met het ziekenhuis, alsnog zullen worden geholpen.

Het is niet bekend wanneer de situatie zal zijn genormaliseerd.