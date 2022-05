Achaibersing: ‘Sociaal vangnet krijgt krachtige aanpak’

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft in het radioprogramma ABC Aktueel verklaard, dat het sociaal vangnet krachtiger ter hand genomen moet worden. De bewindsman zei dat er al een aantal indicatoren zijn voor onze herstellende economie. Eén van de belangrijkste indicaties is, dat de koers al ongeveer een jaar stabiel is. Volgens Achaibersing is er in het document van het International Monetary Fund (IMF) geconstateerd, dat de inflatie een dalende trend heeft ingezet. Vervolgens stelde Achaibersing dat onze economie aan de herstellende hand is.

“De regering wordt tegelijkertijd geconfronteerd met zaken, die zij zelf niet in de hand heeft zoals de stijgende prijzen van goederen, diensten en brandstof wereldwijd, veroorzaakt wordt door de Russische oorlog in Oekraïne”, aldus Achaibersing Door de situatie betreffende de oorlog verklaarde het IMF ook in zijn rapport, dat de regering de nodige maatregelen zal moeten treffen. “Omdat de regering wat ‘meevallers’ zal hebben, en ze die ‘meevallers’ zal moeten benutten om die effecten die de samenleving ervaart, zo goed mogelijk op te vangen”, aldus Achaibersing.

Volgens de bewindsman vormt een andere indicator dat het begrotingstekort en financieringstekort behoorlijk zijn afgenomen. Op een niveau waarop het normaliter zou moeten zijn. Op de vraag die gesteld werd over de uitgaves van sociale uitkeringen, en de maatregelen die zullen worden genomen om de sociaal zwakkeren te ondersteunen, of het niet mogelijk is al de maatregelen omtrent het sociaal vangnet niet in een document te verwerken, verklaarde de bewindsman, dat er een document is over het samenhangend sociaal programma, maar is hij zelf van mening dat inderdaad er meer aandacht en bekendheid hieraan besteed moet worden.