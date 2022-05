Mac Andrew: ‘Iedereen wil voor de overheid werken’

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, verklaarde in gesprek met een lokaal medium, dat eenieder voor de overheid wil werken en niemand werk zoekt in de private sector. Volgens de bewindsman is deze ontwikkeling funest en moet de gemeenschap weten, dat de overheid voorlopig geen ambtenaren meer in dienst zal nemen. Mac Andrew zei dat het ambtenarenapparaat te zwaar is en er gesaneerd moet worden. ‘’Indien er mensen op een bepaalde post in de overheidsdienst komen, zal dat zijn op basis van overplaatsing‘’, aldus de bewindsman. Mac Andrew stelde dat er bij de uitbraak van Covid-19, heel wat bedrijven noodgedwongen hun deuren moesten sluiten. Dit heeft volgens de bewindsman geleid tot een toename van de werkloosheid in de gemeenschap. Echter is dit fenomeen met de versoepeling van de maatregelen er één die tot het verleden behoort. Volgens Mac Andrew worden er dagelijks vacatures gemeld vooral sociale via media. Echter bekruipt bij de bewindsman het gevoel dat mensen niet willen werken. Waaraan dit ligt, is volgens hem niet bekend.

De minister ging zelfs zover door een voorbeeld aan te halen van een vrouw die een baan aangeboden kreeg bij een bedrijf, maar ze weigerde het werk omdat het niet een overheidsbaan was. Volgens Mac Andrew moeten mensen ervan afstoppen door om te denken dat een overheidsbaan te allentijde zekerheid biedt. Hij zei dat de denkwijze over een overheidsbaan, waarbij het zitten achter een bureau en het niet verder groeien nu eindelijk tot het verleden moet gaan behoren.