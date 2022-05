Tekenfilm over bedreigde zeeschildpadden voor schoolkinderen gelanceerd

WWF-Guianas heeft vandaag in samenwerking met de districtscommissaris van Commewijne Mohamedsafiek Radjab en Dienst ’s Landbosbeheer (LBB) afdeling Natuurbeheer (NB), een korte tekenfilm gelanceerd over de ernstig bedreigde lederschildpad (aitkanti). Kinderen van O.S. Nieuw-Amsterdam (klas 5) keken naar de video die een lederschildpad volgt tijdens haar gevaarlijke reis door de oceaan. De tekenfilm roept iedereen op om lederschildpadden te helpen beschermen, bijvoorbeeld door stroperij en vervuiling tegen te gaan.

Op dit moment is het legseizoen van lederschildpadden weer aan de gang, waarbij ze hun eieren leggen op de legstranden Galibi en met name Braamspunt. Toch gaat het zeer slecht met de lederschildpad. In Suriname werden in 2019 nog maar 302 nesten geteld. Dat is een drastische achteruitgang van 97,7 procent in slechts 18 jaar. Belangrijkste oorzaken zijn verkeerde visnetten waarin de dieren ververdrinken, vervuiling van bijvoorbeeld plastic waarin ze stikken en stroperij van eieren.

In de tekenfilm: ‘De gevaarlijks reis van de lederschildpad’, wordt verteld dat de dieren voorgoed kunnen verdwijnen als ze niet beter worden beschermd. Om kinderen in Commewijne, dat dicht bij Braamspunt ligt, daarover te onderwijzen ontvangen diverse scholen binnenkort de tekenfilm op usb sticks, samen met een educatief pakket. Dit wordt in samenwerking met het districtscommissariaat en de onderwijsinspecteur uitgevoerd.

De kinderen die de film zagen, verbaasden zich erover hoe groot zeeschildpadden worden en dat de temperatuur in een nest bepaald of ze een jongen of een meisje worden. Ook werd verteld dat het stropen, eten of zelfs in bezit hebben van eieren een gevangenisstraf kan opleveren die kan oplopen tot enkele jaren.

“De zeeschildpadden zijn heel belangrijk voor Suriname en de Caribische regio”, zegt Soraya Wijntuin, zeeschildpaddenexpert bij WWF-Guianas. “Samen kunnen we ze beschermen en iedereen kan daarbij helpen. Om te beginnen door geen zeeschildpadden eieren te eten. En als je familie en vrienden kent die wel de eieren eten, kun je ze laten weten wat de gevolgen zijn, namelijk dat we onze zeeschildpadden dreigen kwijt te raken. Ook riskeren zij een gevangenisstraf.’’ Momenteel zijn vijftien personen in detentie voor het in bezit hebben van eieren van de zeeschildpad. De zeeschildpadden zijn beschermd en mogen alleen onder begeleiding van een erkende gids en toestemming van hoofd LBB, bezichtigd worden. Zorg dat zeeschildpadden niet uitsterven en help mee ze te beschermen.

De video is te bekijken op de Facebook pagina van natuurbeheer: https://fb.watch/d3EZuLQnAi/ of YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WOi1DAKnQxY