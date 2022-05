Vierde verdachte roofoverval ingesloten

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) bijgestaan door politieambtenaren van Surveillance Regio Midden, hebben in de eerste week van mei de verdachte Arnold K. meer bekend als Kappa of Kapasi, opgespoord en aangehouden. Hierna is de verdachte overgedragen aan de recherche van regio Midden. Arnold wordt verdacht betrokken te zijn bij de roofoverval op woensdag 9 maart, waarbij een bestuurder van een Fernandes-wagen bij die overval een steekverwonding heeft opgelopen. Na bekomen informatie zijn een vrouw en twee mannen, Louis M. en Julian E., op zaterdag 12 maart opgespoord en aangehouden. De vrouwelijke verdachte werd voorgeleid en is na overleg met het Openbaar Ministerie heengezonden, terwijl Louis en Julian hangende het onderzoek in verzekering zijn gesteld. De verdachte Louis is op woensdag 4 mei ook in vrijheid gesteld. Aan de hand van de verschillende verklaringen die zijn afgelegd tijdens het onderzoek, kwam de vierde verdachte Arnold in beeld. Hij werd opgespoord en aangehouden. Naar zeggen van Arnold hebben Julian en een voortvluchtige kompaan het strafbare feit gepleegd. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Arnold hangende het onderzoek in verzekering gesteld.