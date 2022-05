‘Verklaring IMF bewijst beheersing economische crisis’

Afgelopen week zou president, Chandrikapersad Santokhi, tijdens de overhandiging van twaalf ambulances aan de zorgsector hebben aangehaald, dat volgens de verklaring van het IMF dat er sprake is van economische groei, en dat zou het bewijs zijn, dat de een economische crisis onder controle is. Volgens de president is het IMF zelf vol lof over het beleid van de regering. De president zei verder dat niet vergeten moet worden, dat er een failliet land is overgenomen. Maar desondanks is het gelukt om binnen twee jaar de economie onder controle te krijgen.

“We zijn zelf in staat met eigen besparingen te investeren en uit eigen middelen ambulances aan te schaffen”, aldus de president. Hij zei verder dat bij de huidige ontwikkelingen met betrekking tot beheersing van de economie, de steun van het buitenland niet onopgemerkt zal blijven. Santokhi ergert zich daarom eraan, dat door een parlementariër werd gesteld, dat de contacten met het buitenland niet hun meerwaarde hebben opgeleverd. ‘’We moeten de Covid-19-situatie niet vergeten. Waarbij wij met eigen middelen, slechts een klein deel aan vaccinaties hebben kunnen krijgen. Het zijn donaties van het buitenland, die hebben gemaakt, dat de bevolking kon worden gevaccineerd”, aldus de president.

Hij verklaarde verder dat nu er sprake is van economische stabiliteit, hij zich vooral zal richten op de productie. Ook op het gebied van veiligheid zal er worden geïnvesteerd volgens Santokhi.