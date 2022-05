Begroting dienstjaar 2022 aangenomen

De begroting van het dienstjaar 2022 is gisteren na middernacht, met 30 stemmen voor en 15 tegen, aangenomen in het parlement. De NDP-fractie en Abop-parlementariër Edward Belfort hebben tegen de begroting gestemd. De BEP-fractie heeft de zaal tijdens de stemming verlaten. Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei dat er heel wat ‘’fundamentele onvolkomenheden, onwaarheden en valkuilen’’ in de begroting zitten. “Zodanig dat wij de begroting niet kunnen omarmen. Als teken dat wij de begroting niet goedkeuren, zullen wij de zaal bij de stemming verlaten”, zei Asabina. Rabin Parmessar, fractieleider van NDP, haalde aan dat vele vragen niet zijn beantwoord, ondanks die vele malen zijn aangekaart. ‘’Er is geen sprake van transparantie. De begroting is ook niet realistisch en voldoet niet aan de Comptabiliteitswet 2019’’, stelde Parmes-sar. “Er zijn geen concrete toekomstperspectieven voor diverse sectoren en de begroting biedt onvoldoende garantie ter bescherming en verheffing van de samenleving. De NDP-fractie gaat tegen deze begroting stemmen.” De fractieleider van de NPS, Gre-gory Rusland, zei dat de NPS-fractie zich redelijk goed kan terugvinden in de begroting, maar dat de regering absoluut niet is waar ze zou willen zijn. “Er is nog heel veel werk te doen. Onze zorg gaat naar de mofinawangs en de mensen te Brokopondo. Wij vragen de regering een nationaal be-leid te voeren, zodat alle Surinamers het beter hebben dan de afgelopen periode”, aldus Rusland. Obed Kanape, fractieleider van de Abop, stond pal achter de regering: “We hebben gezien dat de regering bereid is keuzes te maken voor de samenleving. Tegen de begroting stemmen, is tegen de samenleving stemmen. Besluiteloosheid is vernietiging. Regering, wij staan 100 procent achter u met deze begroting.’’ Mahinder Jogi (VHP) zei dat de VHP-fractie voor de begroting zal stemmen, omdat de begroting voldoet aan alle regels in de comptabiliteitswet en ruimte biedt aan de regering om de noden van de samenleving te verlichten. “We stemmen voor de begroting, omdat we de regering ruimte willen bieden om middelen te hebben om de problemen in het land aan te pakken en de belofte van wo set’ eng, verder inhoud te geven”, benadrukte Jogi. Assembleevoorzitter Marinus Bee, feliciteerde de regering en bedankte iedereen voor zijn bijdrage en inzet. President Chandrikapersad Santokhi zei aan het eind van de vergadering, dat de regering de debatten heeft gevolgd en de inzichten heeft vernomen.

“We hebben gekeken naar de kritische houding van het parlement. Dit is wat we nodig hebben en als het vorige parlement zo een kritische houding had, dan zaten we nu niet in een crisis, dan zou de regering geen ruimte hebben om ongebreideld te lenen tegen hele hoge rentes, dan zou het land verder kunnen gaan met ontwikkeling. Maar door nalatigheid van delen van de regering, heeft ons land een setback gehad. Men zegt we moeten niet terugkijken, maar we moeten lering trekken uit de fouten van de vorige regering en die fouten nooit meer maken”, aldus de president. Hierna vroeg hij om ondersteuning en kritische begeleiding van het parlement om het land te ontwikkelen en de beloftes na te komen.