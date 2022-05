‘Subsidiebeleid regering moet anders’

Patricia Etnel (NPS) is van mening dat het subsidiebeleid van de regering anders moet. Etnel zei tijdens de begrotingsbehandeling, dat de regering praat over subjectsubsidie, maar dat er nog geen beleid daarvoor is ontwikkeld. De regering besteedt op jaarbasis bijkans SRD 4 miljard aan het sociaal vangnet, waarbij subsidie een belangrijk onderdeel daarvan is, doch Etnel vroeg zich af of de regering op deze manier werkelijk bezig is armoede te bestrijden. ‘’Als het gaat om subsidie, voert de regering nog steeds een beleid waarbij iedereen gesubsidieerd wordt’’, zei Etnel.

Zij haalde aan dat de regering de kinderbijslag gaat verhogen. ‘’Elk kind heeft recht op kinderbijslag, ook de kinderen van rijke ouders. Dus als je kinderbijslag subsidieert, subsidieer je ook rijke ouders, want ook hun kinderen hebben recht op kinderbijslag”, meende Etnel. Ook de verhoging van de algemene oudedagsvoorziening (AOV), is volgens Etnel geen goed voorbeeld van armoedebestrijding, omdat iedereen die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, recht heeft op AOV.

“Dus ook de president, vicepresident, de ministers en alle parlementariërs. Wanneer de AOV verhoogd wordt, is het niet zo dat arme mensen geholpen worden, maar dat de regering bezig is rijke en arme mensen te subsidiëren”, stelde de parlementariër.

‘’Bij subjectsubsidie moet het duidelijk zijn wie we willen subsidiëren en waarom’’, stelde Etnel. Zij vroeg ook aandacht voor de gepensioneerde interieurverzorgsters, die na 30 dienstjaren een onderstand van maar SRD 300 of SRD 500 ontvangen. Etnel noemde dit triest en zei dat in plaats van het verhogen van de AOV, dit geld bestemd kan worden voor het verhogen van de onderstand voor deze groep. “Armoedebestrijding moet duurzaam plaatsvinden en dat kan met een duidelijk en gericht nationaal beleid met betrekking tot het bevorderen van werkgelegenheid”, stelde Etnel, eraan toevoegend dat voor werkgelegenheid er maar 1,2 procent van de totale financiële middelen uitgetrokken. ‘’Dat is veel te weinig, gelet op het feit dat veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt tijdens Covid-19 en veel afgestudeerden niet aan een baan kunnen komen.’’

Etnel merkte ook op dat voor armoedebestrijding de regering ook moet werken aan goed onderwijs en een goed huisvestingsbeleid. ‘’Maar nog geen 1 procent van de nationale begroting gaat naar huisvesting. Onderwijs en gezondheidszorg beslaan samen 5,8 procent van de totale nationale begroting, terwijl subsidies en bijdragen 9,5 procent van de nationale begroting beslaan.’’ Etnel vroeg de regering of het blijven toekennen van subsidies, ‘’wijs en gefundeerd is’’.

-door Priscila Kia-