Olie uit Suriname en Guyana kan markten voorzien bij verminderde import uit Rusland

Guyana en Suriname behoren tot de landen in opkomende regio’s die zouden kunnen profiteren van sancties die door westerse landen aan Rusland worden opgelegd in de nasleep van de aanhoudende militaire vijandelijkheden van dat land tegen de Oekraïne, volgens een recent artikel op Oilprice.com. De twee aangrenzende Zuid-Amerikaanse landen worden in het artikel genoemd als behorend tot de “nieuwe olieregio’s”, die de aandacht hebben getrokken van oliegiganten die op zoek zijn naar een langere levensduur van hun activiteiten en goedkope, koolstofarme olievooruitzichten. ‘’Terwijl regeringen zich haasten om alternatieve olie- en gasvoorraden, zou de snelle ontwikkeling van veelbelovende nieuwe olieregio’s kunnen zorgen voor de lange termijn voorziening die nodig is om de wereldwijde afhankelijkheid van Rusland te verminderen”, aldus het artikel op Oilprice.

De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, had al in april dit jaar uitspraken gedaan met betrekking tot de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en dat het voor- en nadelen heeft voor Suriname. Hij stelde dat burgers het in hun zak voelen, maar aan de andere kant verdient de overheid heel goed. De voorzitter merkte op dat de goudprijs momenteel enorm is gestegen en de aardolieprijs schommelt boven US-dollar 100. Volgens hem moeten de winsten die Suriname hieruit boekt als gevolg van de oorlog, verstandig geïnvesteerd worden. De econoom zegt dat het geld niet gebruikt moet worden om een importproduct te subsidiëren. “Het moment je import subsidieert, maak je de lokale bedrijven dood. Er moet een goed doordacht plan zijn”, aldus Debipersad.