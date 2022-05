Olieprijzen dalen door onverwachte opbouw van ruwe olie

De prijs van ruwe olie is afgelopen dagen licht gedaald nadat de Amerikaanse Energy Information Administration schatte dat de olievoorraden in de week tot 29 april 1,3 miljoen vaten hadden toegevoegd. Met 415,7 miljoen vaten lagen de voorraden volgens de EIA 15 procent onder het vijfjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De build van vorige week vergeleken met een bescheiden build van 700.000 bpd die de vorige week werd gerapporteerd. Wat brandstoffen betreft, schatte de EIA de voorraadafname over de hele linie. Volgens de autoriteit zijn de benzinevoorraden vorige week met 2,2 miljoen vaten gedaald. Dit in vergelijking met een daling van 1,6 miljoen vaten een week eerder. De benzineproductie bedroeg vorige week gemiddeld 9,7 miljoen vaten per dag, vergeleken met 9,5 miljoen vaten per dag een week eerder. In middeldistillaten schatte de EIA een voorraadopname van 2,3 miljoen vaten voor de laatste week van april, vergeleken met een daling van 1,4 miljoen vaten voor de komende week. De productie van middeldestillaat bedroeg gemiddeld 4,7 miljoen vaten per dag, een daling van 4,8 miljoen vaten per dag een week geleden. De raffinaderij draaide vorige week gemiddeld 15,5 miljoen vaten per dag, vergeleken met 15,7 miljoen vaten per dag een week eerder. Een dag voordat de EIA haar wekelijkse voorraadraming bekendmaakte, rapporteerde het American Petroleum Institute een daling van de voorraden ruwe olie met 3,5 miljoen vaten, waardoor de prijzen stegen ondanks aanhoudende zorgen van handelaren over de vraag vanwege de blokkeringen in China. De lange termijn vooruitzichten voor de prijzen blijven ook optimistisch, aangezien de EU zich voorbereidt op een Russisch olie-embargo, waardoor tegen het einde van deze maand, tot 2 miljoen vaten per dag aan Russische productie verloren zou kunnen gaan. “Het API-rapport zorgde ervoor dat mensen zich geen zorgen meer maakten over de vraagkant en zich weer zorgen gingen maken over de aanbodkant”, vertelde een analist van Price Futures Group aan Reuters. Het aanbod blijft inderdaad een bron van zorg op wereldschaal, aangezien de OPEC haar productiedoelstelling voor april aanzienlijk onderschrijdt, met een stijging van slechts 40.000 vaten per dag in plaats van meer dan 250.000 vaten per dag, zoals overeengekomen met haar OPEC+-partners.

Bron: Oilprice.com