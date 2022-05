Autohandelaren merken rush zuinige voertuigen

Twee autohandelaren vertellen in gesprek met de krant, een grote vraag te hebben opgemerkt naar zuinige voertuigen. Volgens hen is het niet door de huidige brandstofprijsstijging, maar vanaf de laatste periode van de vorige regering. Echter is de vraag volgens hen verder gestegen in de afgelopen twee jaar. “Je merkt dat mensen voertuigen met een groot brandstofverbruik inruilen voor een zuinigere auto. De vraag naar voertuigen als Vitz, Passo enz. is momenteel enorm. Ook de oudere auto’s blijken in trek te zijn. Ik denk dat mensen willen spenderen naar hun budget”, aldus een autohandelaar. Hoewel er een duidelijke gestegen vraag is naar zuinige voertuigen, stelde één van de autohandelaren, dat er nog steeds een groep is, die gewoon koopt wat hij/zij leuk vindt. ‘’Die groep laat haar voorkeur niet schieten door een toevallige brandstofverhoging, terwijl ze er bij wijze van spreke jaren voor heeft gespaard”, aldus de autohandelaar. Deze groep bestaat volgens hem meer uit de jongeren, die ervan uitgaan, dat ze maar één keer zal leven en dat de economische situatie niet haar schuld is. “Die groep gaat eerder voor voertuigen als Crown, Mark X enz. Bovendien zijn we ook de aflossingsmogelijkheden gaan aanpassen aan de huidige economische situatie, dus komen ze er wel uit”, aldus de autohandelaar. In een eerder gepubliceerd artikel werd reeds gesteld, dat de verkoop van voertuigen in de afgelopen twee jaar is toegenomen. Dit ondanks de slechte economische situatie in het land. Ons onderzoek wees toen al uit, dat de soepele aflossingsmogelijkheden een grote bijdrage hieraan heeft geleverd.