Opnamestop bij Diakonessenhuis en St. Vincentius voor SZF-verzekerden

Het medisch stafbestuur van het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis, heeft met ingang van 3 mei besloten, patiënten die verzekerd zijn bij het Staatsziekenfonds (SZF), niet op te nemen of behandelen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor spoedgevallen. Ook zal de poliklinische zorg normaal worden verleend. Het medisch stafbestuur stelt in een persbericht, dat de specialisten al geruime tijd niet vergoed zijn geworden voor de zorg aan de in het ziekenhuis opgenomen SZF-verzekerden (klinische zorg). Begin april 2022 heeft de medisch directeur van het SZF aan de verschillende ziekenhuisdirecties laten weten de met de specialisten gemaakte afspraken over het declareren van diensten door specialisten verleend aan klinische SZF-patiënten, met directe ingang ‘’overboord te zetten’’ zonder rekening te houden met de bestaande afspraken met de specialisten.

Het medisch stafbestuur stelt het volgende: ‘’Door de specialisten volgens afspraak met het SZF reeds ingediende declaraties worden zelfs al teruggestuurd.

De specialisten werkzaam in het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis, zijn al lange tijd niet vergoed voor de zorg aan de in het ziekenhuis opgenomen SZF-verzekerden (klinische zorg). Zij hebben meteen aangegeven, deze onverantwoorde handeling van de medisch directeur van het SZF niet te accepteren. Tot op heden ontvingen zij geen respons van het SZF. Zij zullen derhalve vanaf heden, 3 mei 2022, geen SZF-patiënten meer opnemen of behandelen in het Diakonessenhuis en in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Er wordt door hen voorlopig dus geen klinische zorg aan SZF-verzekerden geleverd. Er wordt een uitzondering gemaakt voor cito-gevallen. Poliklinische zorg wordt wel normaal verleend.‘’ Het medisch stafbestuur van het Diakonessenhuis en van het St. Vincentius Ziekenhuis, zegt de actie voort te zetten totdat de plooien gladgestreken zijn. ‘’Zodra bovengenoemde misstand door het SZF is recht getrokken, zal de klinische dienstverlening aan de SZF-patiënten in het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis worden hervat”, aldus het stafbestuur.