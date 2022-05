De Haan: ‘Vliegtuig geïdentificeerd voor route PBM- AMS’ SLM zal gepaste vloot leasen voor heel netwerk

“Een cruciaal onderdeel van het herstelplan is het operationeel houden van de maatschappij, waarbij het verzekeren van eigen vliegtuigen in de vloot van essentieel belang is voor een luchtvaartmaatschappij”, aldus Paul de Haan, CEO van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). In een directie bekendmaking, waar de redactie van De West de hand op heeft weten te leggen, laat De Haan weten, dat na lang onderhandelen en een uitgebreide bedrijfsprognose het gelukt is om met een gerenommeerde maatschappij een overeenkomst aan te gaan voor een vliegtuig lease voor relatief korte termijn.

Volgens De Haan verkeert de SLM in ‘’enorm zwaar weer’’ en is vanwege de financiële penibele positie van de SLM, het een bijna onmogelijke taak om een miljoenen dollars stuk equipment (een vliegtuig) toevertrouwd te krijgen van een lessor. “Het vertrouwen in ons, vooral onder de internationale partijen, is enorm geschaad, mede als gevolg van het bekende ‘dreamliner debacle’, waarbij enorme schulden zijn gemaakt”, benadrukt De Haan.

Na vele maanden onderhandelen zal de SLM weer een vliegtuig onder lease contract hebben. “Met deze strategische partner zullen wij een duurzame samenwerking opbouwen en zal de gepaste vloot voor ons hele netwerk geïdentificeerd en uiteindelijk eventueel via hen dan ook ingehuurd worden. Het vliegtuigtype nu onder contract is een Boeing 737-800, niet onbekend bij onze cockpit, cabin crew en maintenance organisatie. Deze zal ingezet worden op de regionale route. Met deze stap worden de operationele kosten verder beheerst, kan ons eigen personeel weer aan de slag en wordt voldaan aan alle nationale en internationale luchtvaartreguleringsvoorwaarden”, aldus De Haan. Tot slot laat de CEO weten, dat verdere acquisitie van vliegtuigen reeds onder review is, op basis van diverse technische factoren zoals het toekomstige route netwerk. “ Voor de long-haul route PBM- AMS is er ook al een gepast ( wide body) vliegtuig geïdentificeerd”, zegt De Haan. De West verneemt uit betrouwbare bron, dat de ‘nieuwe’ kist binnen een maand wordt verwacht en dat de SLM vanaf nu op een rustige manier haar keuze zal kunnen maken voor andere vliegtuigen, die deel uit zullen maken van de toekomstige vloot. Het contract voor de Boeing 737-800 is naar verluidt, afgesloten voor een periode van zes maanden.