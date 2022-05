Directeur Action Nieuws ingesloten

De directeur van Action Nieuws tevens reporter van Ishara TV, Mones Nazarali (54), is dinsdagmorgen na zich te hebben aangemeld, aangehouden door de recherche regio-West. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Tegen Nazarali is er door de regiocommandant West, de commissaris van politie Hemantkoemar Sarjoe en de waarnemend gewestelijke politiecommandant van Nickerie, inspecteur Daphne Lieveld aangifte gedaan van verstoring van de openbare orde; lasterlijke aanklacht; belediging ambtenaar; valselijke verdenking; belediging; verspreiding beledigend geschrift; smaad, smaadschrift en laster. Het onderzoek wordt verricht door de recherche regio West met aansturing van een onafhankelijk hulpofficier van justitie. Nazarali is in Coronie voorgeleid bij de ressortcommandant van Saramacca, die hulpofficier van justitie is. Voor de objectiviteit is besloten om hem niet in Nickerie voor te geleiden. Hij is intussen teruggebracht naar Nickerie, waar hij is ingesloten te Wageningen.

De politie had hem opgeroepen voor vrijdag, maar toen had Nazarali zich ziek gemeld. Politiewoordvoerder Milton Bisschop zegt aan Starnieuws, dat Nazarali in verzekering is gesteld voor smaad, laster en belediging. De gezondheidstoestand van Nazarali, is dinsdagavond verslechterd. Hij is voor observatie in het Petronella Ziekenhuis Wageningen opgenomen. Zijn bloeddruk en suikerspiegel zijn te hoog.