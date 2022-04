Biometrisch paspoort voorwaarde visumvrij reizen naar Europese Unie

Het hebben van een biometrisch paspoort ,is één van de voorwaarden die gesteld is voor Surinamers om eventueel visumvrij te kunnen reizen naar de Europese Unie (EU). Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Betrekkingen (BIBIS), gisteren in het parlement bij de behandeling van de Wet Reisdocumenten. “Echter betekent het hebben van een biometrisch paspoort nog niet dat Surinamers vrij kunnen reizen naar de landen. Daarvoor zullen een aantal zaken in orde moeten worden gemaakt. Ten eerste moet een officieel verzoek bij de EU worden gedaan door Suriname. Dat is nog niet gebeurd, omdat wij wachten op de afronding van deze wet. Daarna zal er onderhandeld worden met de EU en er zal gelobbyd moeten worden voor het aangaan van een vi-sumafschaffingsovereenkomst met de 27 landen die onderdeel zijn van de EU”, zei Ramdin. Volgens de bewindsman, zijn de Verenigde Arabische Emiraten de enige landen die als voorwaarde hebben dat on-derdanen met wie zij een visumafschaffingsovereenkomst aangaan, een biometrisch paspoort moeten hebben.

Suriname heeft recent tijdens de ‘Artikel 8 dialoog onderhandelingen’ met de EU, vaker gevraagd om een visumafschaffingsregeling aan te gaan.

Aan de zijde van de EU zijn toen voorwaarden gesteld, onder andere het hebben van een biometrisch paspoort, omdat het instrumentarium op de luchthavens van de landen van de EU, ingericht is op het aflezen van magnetische strips met de noodzakelijke informatie. “Informeel en formeel hebben we het soms kenbaar gemaakt dat het in de bedoeling ligt dat nadat deze wet is geaccepteerd, het formele verzoek voor het visumvrij reizen naar de Schengenlanden, zal worden gerealiseerd. Inmiddels is dit al besproken met België, Frankrijk, Spanje en Nederland”, deelde de minister mee. Ramdin gaf aan dat men over het algemeen er vrij positief tegenover staat, maar dat men de officiële aanvraag met bijbehorende informatie afwacht. Op de vraag of vanwege de veiligheidssituatie alleen personen van andere landen met een biometrisch paspoort visumvrij naar Suriname zouden kunnen afreizen, zei de bewindsman dat Suriname nog geen beleid heeft ontwikkeld met betrekking tot het afreizen van het reizend publiek met een biometrisch paspoort.

Met de verdere liberalisatie van het visumbeleid zal op korte termijn hierover wel een besluit genomen worden.

“Voor het kunnen afhandelen van personen met een biometrisch paspoort op Zanderij, zal daarvoor een specifiek instrumentarium nodig zijn.

Als onderdeel van een mogelijke goedkeuring van het visumvrij reizen richting Europa, zijn er reeds gesprekken gevoerd met onder andere Luchthavenbedrijf Schiphol om de nodige assistentie te verlenen voor wat betreft de inrichting en het type machine dat wordt gebruikt, zodat wij biometrische paspoorten zouden kunnen aflezen op Zanderij”, aldus Ramdin.

door Priscilla Kia