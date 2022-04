Launch van ‘Who’s Who in Suriname Business Guide’

Gisteren vond de launch plaats van de ‘Who’s Who in Suriname Business Guide’. Creative Tech Hub Caribbean is gisteren een partnerschap aangegaan met ActionINVEST Caribbean om dit te realiseren. De launch vond plaats in de zaal van de Digital Talents Academy aan de Johannes Mungrastraat.

De ‘Who’s Who in Suriname Business Guide’, is een bedrijvengids bestaande uit een fysiek bedrijvenblad en een website. Er worden 12000 exemplaren gemaakt van het blad en deze worden gedistribueerd op strategische locaties. Vanwege het regionale partnerschap met Guyana en Trinidad en Tobago, zal er gebruik gemaakt worden van een regionaal distributienetwerk.

De bedrijvengids is per economische sector ingedeeld en biedt een op maat gemaakte lay-out van bedrijfsprofielen, contactgegevens en foto’s van belangrijke spelers binnen de organisatie: directeuren, senior executives en management. Belangrijke inzichten van marktleiders en anderen, zijn opgenomen in de gids.

Suriname wordt steeds aantrekkelijker voor investeerders en regionale bedrijven die willen samenwerken met lokale partners. De bedrijvengids wordt een kompas voor iedereen die zaken wil doen in Suriname en met Surinaamse bedrijven. Suriname en Guyana hebben veel overeenkomsten op het gebied van local content development en capacity building. De samenwerking van de private sector is reeds geïnitieerd met de oprichting van de Suriname-Guyana Private Sector Council. Met de samenwerking van Creative Tech Hub Caribbean en ActionINVEST Caribbean, wordt er direct invulling gegeven aan een aantal zakelijke mogelijkheden (business opportunities) in Suriname en Guyana.