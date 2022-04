INTERNATIONALE DAG TEGEN LAWAAI

Veel mensen staan er niet bij stil en beseffen ook niet, hoe schadelijk lawaai kan zijn voor de gezondheid van de mens. En dan hebben we het over overmatig en aanhoudend lawaai. In Nederland bijvoorbeeld, hebben veel mensen last van laag overvliegende passagiersvliegtuigen in de omgeving van de enorme en drukke luchthaven Schiphol en hun gezondheid lijdt daar onder. In andere streken van Holland, waar er enorme windmolens worden aangelegd ter opwekking van elektrische energie, kunnen omwonenden van deze enorme molens moeilijk tegen het ononderbroken gezoem dat deze turbines voortbrengen. Maar lawaai oftewel geluidsoverlast, kan je natuurlijk in allerlei vormen mee geconfronteerd worden. Enorm kabaal in een fabriekshal, kan het gehoor aantasten en op den duur ook geestelijke schade tot gevolg hebben. Veel mensen ergeren zich voortdurend aan overmatige geluidshinder en hebben last van een verhoogde bloeddruk, angst en slapeloosheid. Zo komt het maar al te vaak voor dat in bepaalde woonwijken, restaurant- en barhouders, en dan vooral in de nachtelijke uren, schandalig harde muziek afdraaien en zo vrijwel de gehele buurt wakker houden.

Optreden tegen deze lui door de politie levert vaak niets op. Wat vooral in ons land maar al te vaak voorkomt, betreft het lawaai dat veroorzaakt wordt vanuit voertuigen voorzien van enorme geluidsinstallaties, die vooral na middernacht worden misbruikt, om zogenaamd de sfeer onder asociaal ingestelde lieden te verhogen. Vooral op bepaalde locaties die worden aangedaan om er te ‘chillen’, wordt er helemaal geen rekening gehouden met omwonenden die wél van een verdiende nachtrust wensen te genieten. Het is dan ook niet vreemd dat bepaalde buurtbewoners uit de buurt Rainville, in de afgelopen decennia zijn verhuisd naar een rustiger omgeving, omdat ze elk weekend werden geterroriseerd door het lawaai veroorzaakt door racende auto’s en motorfietsen en overluide muziek. We kunnen dan wel erkennen dat vandaag de Internationale Dag tegen Lawaai is, maar wat doen we als land en bestuur om het lawaai, veroorzaakt uit verschillende richtingen en bronnen, te minimaliseren, om zo het leven van de doorsnee burger te veraangenamen? Tot nog toe kunnen wij gerust stellen, dat wij er bitter weinig aan doen en dat moet zeker veranderen, willen we Suriname niet helemaal onleefbaar maken. Hopelijk zal men vanwege het wettig gezag, hier meer en intensiever aandacht aan gaan besteden. Want doen we er niets aan, dan zal Suriname steeds verder richting chaos en anarchie gaan.