‘Tigri-kwestie eerst als goede buren aanpakken’

De gesprekken tussen Suriname en Guyana over het Tigri-gebied, zijn nog steeds gaande. Het gebied wordt al bijkans 50 jaar bezet gehouden door het buurland Guyana. De Tigri-kwestie kwam weer aan de orde, toen in november 2020, er een overeenkomst tussen Guyana en Suriname werd getekend voor het gezamenlijk bouwen van een brug over de Corantijnrivier. President Chandrikapersad Santokhi, lichtte gisteren in gesprek met De West, de situatie toe. De president gaf aan, dat beide regeringen nog in overleg met elkaar zijn. ‘’Het Tigri-gebied is een van de taken in het platform van de samenwerking met Guyana’’, zegt de president.

Het is volgens hem nog niet zover dat Suriname naar het Permanent Hof van Arbitrage moet, om het bezette gebied terug te krijgen. ‘’We zijn nog steeds in overleg. Tigri heeft een hele historie en dat vraagstuk is in de historie niet opgelost.‘’ Het aanpakken van de Tigri-kwestie is volgens de president belangrijk, maar er wordt tegelijkertijd gekeken naar zaken die beide landen met elkaar gemeen hebben, zoals olie & gas, het immigratievraagstuk, gezondheid, aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. ‘’Dat zijn allemaal zaken die met elkaar besproken moeten worden. We gaan eerst als twee goede buren, omdat de relatie tussen beide landen goed is, verantwoordelijk om met vraagstuk. En als niets mocht baten, kunnen we naar de internationale instituten die er zijn”, benadrukte de president. Volgens het staatshoofd wordt er ook gekeken om dit vraagstuk regionaal of bilateraal aan te pakken.

door Orsilia Dinge