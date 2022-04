Honden die plantaardig eten moeten minder naar dierenarts

Honden op een plantaardig dieet, moeten minder naar de dierenarts en hebben minder medicatie nodig. Dat is de conclusie van een Britse studie onder meer dan 2.500 hondeneigenaren. Onze vleesconsumptie komt steeds meer onder druk te staan vanwege de schadelijke gevolgen voor het klimaat en de gezondheid. Maar die kritiek beperkt zich doorgaans tot de menselijke vleesconsumptie en vergeet die van de honderden miljoenen huisdieren wereldwijd.

Vacht en gebit

Maar ook daar begint het vegetarische alternatief voet aan de grond te krijgen. In 2020 werd wereldwijd bijvoorbeeld al voor ongeveer 9 miljard dollar aan vegetarisch hondenvoer verkocht. Toch blijft er veel scepsis bij hondeneigenaren.

Onderzoekers van de Universiteit van Winchester volgden daarom 2639 honden en hun baasjes. De onderzoekers keken naar zeven algemene indicatoren van een slechte gezondheid, zoals uitzonderlijk frequente bezoeken aan de dierenarts of de nood aan medicijnen, en registreerden ook 22 van de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij honden, zoals huid- en gebitsproblemen. De baasjes werd ook gevraagd hun mening te geven over de gezondheid van hun hond. De resultaten van die studie zijn verrassend: veganistisch hondenvoer blijkt niet alleen veilig, het is waarschijnlijk ook gezonder dan de traditionele hondenbrok met vlees.

Bij de conventionele voedingsgroep – honden die standaard hondenvoer eten – rapporteerden de baasjes in 49 procent gezondheidsproblemen.

Bij rauwe vleeseters was dat 43 procent, bij de veganistische honden amper 36 procent.

Beste keuze

Ook de honden die uitsluitend rauw vlees krijgen, lijken het dus beter te stellen. Maar de wetenschappers wijzen erop dat de dieren in die groep gemiddeld jonger waren en dus sowieso met minder gezondheidsproblemen kampten.

Bovendien gaat rauw vlees vaker gepaard met andere voedingsrisico’s, zeggen ze, zoals bacteriën en parasieten. Die komen overigens niet alleen vaker voor bij de honden zelf, maar ook bij hun baasjes. “De gecombineerde bevindingen van deze studie en ander onderzoek tonen aan dat een gebalanceerd veganistisch dieet de gezondste en minst schadelijke keuze is voor honden”, besluit Andrew Knight, hoogleraar Dierenwelzijn aan de Universiteit van Winchester en hoofdauteur van de studie. Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheid van de hond met voorsprong de belangrijkste factor is in de keuze van het voer. De wetenschappers hopen dan ook dat de studie de twijfel bij veel baasjes kan wegnemen.

Bron: IPS