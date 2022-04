Bezoek aan gedetineerden hervat

De aangepaste covid-maatregelen zijn ingaande woensdag 13 april 2022 van kracht. De leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, zal in het kader van deze aanpassing, het bezoek van de familieleden en kennissen aan de gedetineerden hierop afstemmen. De leiding van het korps wil namens korpshoofd Regillio Blijd, de gemeenschap in het bijzonder de familieleden van de gedetineerden, de penitentiaire ambtenaren, het burgerpersoneel en de gedetineerden, bedanken voor het begrip dat getoond is voor de beperkende maatregelen tijdens de covid-situatie. Hoewel veel covid-maatregelen opgeheven zijn, benadrukt de leiding, dat de MoHaNa-regels van kracht blijven en de bezoeker wordt erop geattendeerd, de instructies van de dienstdoende penitentiaire ambtenaren tijdens de bezoekdagen stipt op te volgen.