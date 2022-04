Esekematoko doro!

De inheemse kaskawiband Esekematoko, is na lang stil te zijn geweest, terug met een nieuw nummer, getiteld ‘Wopey Se’ (vrij vertaald: We zijn er). De voorzangers Saba en Juan zijn verantwoordelijk voor deze boost aan het luisterpubliek.

Net als het grootste deel van de showbizz die het moet hebben van openbare optredens, is ook Esekematoko hard getroffen door de beperkingen die gepaard gingen met de coronapandemie. Bandvoorzitter en voorzanger Elbert ‘Saba’ Sabajo zegt: “Ja, ook wij hebben het aan den lijve ondervonden. We moesten ons houden aan de maatregelen. Ondanks we wel werden gevraagd voor optredens, moesten we nee verkopen om problemen voorkomen.”

De formatie uit het dorp Bigi Poika, telt 13 leden en wordt door fans ook wel aangeduid als ‘The Legends’. De groep is een van de oudste inheemse muziekformaties die nog bestaat. De band heeft in de afgelopen jaren tal van hits gemaakt, waaronder: 1. Sindja ware; 2. Kariñha Towaporene; 3. A heri presi e smeer switi.

Met ‘Wopey Se’ laat de populaire band het publiek weten dat zij terug is, en wel sterker dan voorheen. Saba: “Esekematoko was nooit weg, de band had vanwege de pandemie verplicht verlof. Nu zijn we terug om onze fans te verwennen met de beste muziek.”

De bandleider zegt dat het aantal boekingen voor optredens is opgelopen sinds de lockdown is opgeheven. Nu ‘Wopey Se’ al in de smaak is gevallen bij de fans, is de verwachting dat steeds meer mensen de band zullen boeken voor feestjes en evenementen. Het nummer staat deze week in de hitlijst van Radio Boskopu.