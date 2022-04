BESTUURDERS VOLGAUTO’S VERTONEN CRIMINEEL GEDRAG

ZWAAILICHTEN ZIJN NIET NOODZAKELIJK

Keerpunt heeft steeds vaker gemerkt, dat de veiligheidsmensen die de voertuigen van de ministeriële colonne besturen, crimineel gedrag vertonen. Men rijdt gewoon op het trottoir of over bermen heen, blijft toeteren in het verkeer, terwijl ze in de file moeten staan en als zaken niet snel genoeg verlopen, dan doet men de sirene aan om toch langs te kunnen rijden. Keerpunt heeft zelfs ervaren, dat wanneer je in een inrit staat, een chauffeur van zo een voertuig van iemand binnen de regering, de durf heeft om te toeteren, zodat jij als bestuurder de weg vrij moet maken voor hen.

Zij storen zich aan God noch gebod. Wij geven dan ook assembleelid Dew Sharman groot gelijk, wanneer hij in DNA stelt, dat zwaailichten voorbehouden zijn aan de politie, brandweer en ambulance. In het verkeer komt het zo vaak voor dat volgauto’s bij tij en ontij zwaailichten en sirenes gebruiken, zelfs als ze geen hoogwaardigheidsbekleder begeleiden. Zelfs districtscommissarissen en directeuren van parastatale bedrijven hebben volgauto’s met zwaailichten. Daarbij zijn we de motor surveillance niet vergeten, die continu ook het verkeer stopt voor deze omhooggevallen figuren.

Wat scheelt ze eigenlijk en wie denken ze dat ze zijn? Het is naar onze mening, patserig en onnodig om met minimaal vier volgauto’s rond te rijden, inclusief sirene en zwaailichten.

Wij vragen ons af wat zoveel haast heeft, want het is niet zo dat er zich levensbedreigende situaties voordoen.

Vorig jaar november sloeg een voertuig van het Kabinet van de President dat deel uitmaakte van de presidentiële colonne die in de richting van Nickerie reed, te Saramacca over de kop. In februari van dit jaar was een volgauto die deel uitmaakte van de colonne van de minister van Justitie en Politie, ook betrokken geraakt bij een aanrijding met twee andere voertuigen. In beide gevallen deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In maart was het weer raak, want het dienstvoertuig van de minister van Openbare Werken, raakte ook betrokken bij een aanrijding. Ook bij dit incident deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Minister Riad Nurmohamed zat op dat moment niet in het voertuig. Het lijkt wel alsof dienstvoertuigen à la dol betrokken zijn bij aanrijdingen en wij van Keerpunt, vragen ons af, waaraan dit ligt. Het kan zijn dat de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld, maar wij krijgen de indruk, dat deze chauffeurs gewoon roekeloos en met loeiende sirenes rijden. Dit fenomeen zien we ook bij de gewapende machten die met sirenes rijden langs files en gewoon misbruik maken van hun bevoegdheden. Dit gedrag vinden wij zeer afkeuringswaardig en niet in lijn met goede gedragscodes.