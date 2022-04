Behoorlijke wateroverlast in ons achterland belangrijk aandachtspunt

Internationale ondersteuning hoog nodig

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat de regering kan rekenen op internationale ondersteuning bij het aanpakken van diverse vraagstukken, waaronder de huidige overstromingen. Het achterland van Suriname is in de afgelopen dagen getroffen door enorme wateroverlast, dat een belangrijk aandachtspunt vormt voor het ministerie en zijn internationale partners.

Volgens Nurmohamed, heeft zijn ministerie nu internationale ondersteuning nodig om allerlei vraagstukken op te lossen. Momenteel worden de problemen die het ministerie op zijn bord krijgt, uit belastinggelden betaald.

De bewindsman zei dat er wordt gekeken, welke projecten er volgens hem het snelst uitgevoerd moeten worden, en hij zich daarop kan richten. Daarvoor heeft de bewindsman inmiddels concrete toezegging gekregen van onder andere de IDB en de Wereldbank, om na te gaan, wat voor hoognodige bijdrage geleverd kan worden voor de oplossing van deze problemen.

De OW topman is zich ervan bewust dat diverse gebieden in ons land nog steeds blank liggen. Het overtollig water zorgt ook voor nare en schadelijke effecten op de wegen in Paramaribo. “Verlopig zullen de wegverzakkingen en gaten met beschikbare middelen gelapt worden, totdat er op de begroting een bepaalde beschikbaarheid is van middelen, om de wegen weer te kunnen voorzien van een mooie laag asfalt”, aldus Nurmohamed. Volgens hem beschikt de regering momenteel niet over genoeg geld om alle problemen in een keer op te lossen. Het ministerie van OW werkt dagelijks aan de begaanbaarheid van respectievelijk de hoofdwegen, waar de meeste weggebruikers dagelijks gebruik van maken.