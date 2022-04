Bewoners Brokopondo beschuldigen Staatsolie voor overstromingen

De bewoners van de dorpen die liggen onder het stuwmeer, stellen Staatsolie verantwoordelijk voor het feit dat zij al langer dan een maand te maken hebben met ernstig wateroverlast. Volgens hen heeft Staatsolie het waterpeil in het gebied niet bijgehouden met als gevolg, dat zij er nu de dupe van zijn. “Het zijn dezelfde mensen die jaren geleden hun woonplaats hebben verlaten, zodat de stuwdam gebouwd kon worden. Suralco had vanaf dat moment de verantwoordelijkheid dat de gebieden die ze toegewezen kregen niet onder water zouden lopen. Ik kan mij slechts twee momenten herinneren, waarbij er sprake was van wateroverlast, maar binnen een week was het reeds weggevloeid”, zegt de kapitein van Nieuw Lombe, Henri Kaffe, in gesprek met een lokaal nieuwsmedium.

Ofschoon Staatsolie reeds bekend heeft gemaakt, dat de spuikleppen tot augustus open zullen blijven, zei de kapitein zich zorgen te maken over de waterstand. “In mei wordt er nog meer neerslag verwacht dan nu het geval is. Als dit water niet helemaal is weggetrokken, wat zal er dan gebeuren als er nog meer neerslag bij komt”, vroeg Kaffe zich af.

Volgens de kapitein zijn de meeste apparaten van de dorpelingen niet meer bruikbaar. “Alle kostgrondjes zijn ondergelopen. De mensen moeten het doen met hulp vanuit de stad. Men moet weten dat indien dit aanhoudt de damwanden eraan gaan. Als deze stuwdam kapot gaat, staat heel Paramaribo onder water”, aldus de Kapitein.