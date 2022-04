FDA: ‘Groen licht voor gebruik Covid-19-ademtest’

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) blijft de ontwikkeling van nieuwe Covid-19-testen ondersteunen, met als doel technologieën vooruit te helpen, die kunnen helpen de huidige Covid-19-pandemie te bestrijden. De FDA heeft onlangs verklaard, toestemming te hebben verleend voor het gebruik in noodgevallen, van de eerste Covid-19-ademtest, waarmee het coronavirus kan worden opgespoord. De FDA heeft via een spoedprocedure groen licht gegeven voor het gebruik van een ‘InspectIR Covid-19 Breathalyzer’. “De ademtest is ongeveer zo groot als een stuk handbagage, en kan worden gebruikt in medische en mobiele testlocaties”, aldus de FDA. De FDA vertelde dat met de Covid-19-ademtest in minder dan drie minuten kan worden aangetoond, of iemand besmet is met het coronavirus. De procedure voor het gebruik van een Covid-19 ademtest is als volgt: gebruikers blazen in een buisje, alsof ze een ballon opblazen. “Het systeem scheidt en identificeert chemische mengsels om zo vijf verbindingen te detecteren, die verband houden met een SARS-CoV-2-infectie. Het apparaat zal geschikt zijn voor bijvoorbeeld mobiele testlocaties”, aldus de FDA. Uit een onderzoek van de InspectIR Covid-19 Breathalyzer is gebleken dat het meer dan 91 procent van de positieve monsters en bijna 100 procent van de negatieve monsters heeft weten te traceren. De test blijkt ook goed te werken bij mensen die geen directe symptomen van corona hebben. “Een positief resultaat moet daarna echter worden bevestigd met een PCR-test”, aldus de FDA. Dr. Emily Volk, voorzitter van het College of American Pathologists vertelde dat het een ander soort hulpmiddel is tegen Covid-19. Volgens onderzoekers van de InspectIR Covid-19 Breathalyzer, is er nog geen informatie over de prijs van het apparaat. Daarbij is er ook nog geen datum wanneer de Covid-19-ademtest beschikbaar zal zijn.