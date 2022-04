Marathon aan evenementen na opheffen samenscholingsverbod

Nadat de regering afgelopen woensdag kenbaar maakte dat het samenscholingsverbod helemaal wordt opgeheven en evenementen wederom zijn toegestaan, lieten organisators er geen gras over groeien. In verband met Pasen staan al een heleboel activiteiten op de lijst. Hoewel het samenscholingsverbod is opgeheven, is het nog steeds verplicht bij vooral evenementen een mond- en neusbedekking op te doen. Ook het respecteren van de MoHaNa- regels zullen van groot belang blijven om een massaspreiding te voorkomen. Een organisator zegt in gesprek met de krant, blij te zijn met het besluit van de regering, gezien we op dit moment terug moeten naar het punt van normalisatie.

‘’Suriname was één van de weinige landen waar evenementen nog niet waren toegestaan. Desondanks zijn we blij, dat uiteindelijk toch is besloten het zaakje vrij te geven. We zullen met zijn allen eraan moeten werken, nooit meer in deze situatie terecht te komen, omdat de harde realiteit ons erop heeft gewezen, hoe belangrijk de ontspanning is”, aldus de organisator. Volgens hem bleef de vraag naar een evenement groot en heeft hij er dus geen gras over laten groeien, toen vastgesteld werd dat evenementen weer zijn toegestaan. “We starten zondag met een rustige ‘bakana prisiri’ en zullen gaandeweg uitbreiden. Ook het laten halen van artiesten zit reeds in de pijplijn. Het moet lukken, kijk maar in Nederland, hoeveel mensen aanwezig waren bij de show van Burna Boy”, aldus de organisator.

Tijdens een persconferentie die werd gehouden door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) over de huidige Covid-19-situatie in Amerika, werd onthuld, dat hoewel de besmettingsgevallen en sterfgevallen in de meeste landen aanzienlijk zijn gedaald, het aantal nieuwe infecties op sommige plaatsen opnieuw stijgt, met name in landen waar het toerisme en het reizen is toegenomen in combinatie met de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen.