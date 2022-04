Naast Russische oorlog, nog zeven andere oorlogen gaande

Oekraïne niet het enige land dat momenteel lijdt

Naast de invasie van Oekraïne, zijn er momenteel zeven andere zeer bloedige oorlogen aan de gang. Sinds Rusland op 24 februari Oekraine binnenviel, hebben Oekraïners wereldwijd militaire steun, humanitaire hulp en adhesie betuigingen ontvangen. Maar dit is niet het enige conflict dat op dit moment dood en lijden veroorzaakt. In andere landen zijn er ook meldingen over oorlogsmisdaden, burgerdoden en ongeveer 2 miljoen vluchtelingen, die op de achtergrond blijven.

Ethiopië

Regeringsgezinde troepen en rebellen in de regio Tigré vechten sinds november 2020 in het noorden van het land, toen premier Abiy Ahmed het federale leger stuurde om de autoriteiten uit het gebied te verdrijven, tot dan toe geregeerd door het Front for the the Liberation of Tigré People, (TPFL) een beweging die zijn gezag betwistte. TPLF-troepen werden verslagen, maar in 2021 namen de rebellen de controle over de regio over en zijn sindsdien opgerukt naar locaties in de buurt van Amhara en Afar. Deze oorlog is al meer dan een jaar gaande en heeft al duizenden doden tot gevolg gehad in Ethiopië, Oost-Afrika. In maart van dit jaar kondigden de Ethiopische regering en de rebellen in de Tigray-regio een staakt-het-vuren aan. Maar nieuwe gevechtshandelingen, in de Afar-regio, brengen de vredesbesprekingen in gevaar.

Jemen

De Verenigde Naties (V) rangschikken Jemen als de ergste humanitaire ramp wereldwijd. Tot nu toe heeft de oorlog 233.000 doden opgeëist, waaronder 131.000 door indirecte oorzaken zoals gebrek aan voedsel, gezondheidsdiensten en infrastructuur. Meer dan 10.000 kinderen stierven als direct gevolg van de gevechten. Jemen beleeft momenteel een van de meest gewelddadige periodes sinds 2014, nadat de burgeroorlog begon in het land dat twee Midden-Oosterse mogendheden in direct conflict brengt. Aan de ene kant de strijdkrachten van de regering van Abd-Rabbu Mansour Hadi, ondersteund door een soennitische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Aan de andere kant de door Iran gesteunde, sjiitische Houthi-rebellenmilitie, die de hoofdstad Sanaa en delen van het westen van het land controleert. Alleen al in februari werden daar meer dan 700 luchtaanvallen geregistreerd. Het conflict ontstond door het mislukken van de politieke overgang na de Arabische Lente, die de voormalige president van Jemen, Ali Abdullah Saleh, in 2011 dwong de macht over te dragen aan zijn plaatsvervanger, Abdrabbuh Mansour Hadi.

Myanmar

In februari 2021 wierp het leger van Myanmar de gekozen regering van het land omver, politieke leiders werden gearresteerd, internettoegang afgesloten en internationale vluchten opgeschort. Dit resulteerde in een burgeroorlog, die meer dan een jaar duurt tussen het leger en georganiseerde groepen van gewapende burgers. Volgens de conflictmonitoringgroep Armed Conflict Location and Event Data Project zijn de botsingen verspreid over alle regio’s van het land en zijn ongeveer 12.000 mensen gedood sinds het leger op 1 februari 2021 aan de macht kwam. De groepen die strijden tegen de regeringstroepen staan ​​gezamenlijk bekend als de People’s Defense Force (PDF), een informeel netwerk van civiele militiegroepen die grotendeels uit jongeren bestaan.

Syrië

De oorlog in Syrië ontstond door beschuldigingen van corruptie in de regering van het land. In maart 2011 ontstonden pro-democratische protesten ten zuiden van Derra. De oorlog in Syrië is in intensiteit afgenomen, waarbij president Assad erin is geslaagd een groot deel van het land te domineren, maar er is nog steeds verzet in verschillende delen, wat naar verwachting in de komende jaren nog meer doden en humanitaire problemen zal veroorzaken. Protesten tegen de Syrische president Bashar al-Assad in 2011 mondden uit in een burgeroorlog die al meer dan tien jaar duurt. De confrontatie heeft al meer dan 380.000 doden, 200.000 vermisten, verwoeste steden en interventie van andere landen opgeleverd. Landen als Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kozen ook partij in het conflict en stuurden geld, wapens en strijders. Daarnaast zijn ook jihadistische organisaties zoals de extremistische groepering Islamitische Staat (IS) en al-Qaeda erbij betrokken.

Zuid-Soedan

Zuid-Soedan is het jongste natie ter wereld. Zuid-Soedan werd in 2011 erkend na een opsplitsing met Sudan. Maar de nieuwe natie is sinds 2013 verwikkeld in een burgeroorlog en is verwikkeld in etnisch-politiek geweld en chronische instabiliteit. Volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis hebben van de 12 miljoen mensen die in Zuid-Soedan wonen 6 miljoen honger en voedselhulp nodig. Een in 2018 ondertekend vredesakkoord door al vijanden Riek Machar en Salva Kiir blijft grotendeels onwerkbaar. Meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen zijn het land uitgevlucht en vormen de “grootste vluchtelingencrisis in Afrika”, aldus de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

Islamitische militanten in Afrika

Na het uiteenvallen van de Islamitische Staat in het Midden-Oosten in 2017 wendden islamitische militante groeperingen zich steeds meer tot Afrika. Jihadistische groepen proberen in verschillende regio’s in landen als Mali, Niger, Burkina Faso, Somalië, Congo en Mozambique, te domineren. In Mozambique stuurde het ministerie van Defensie troepen naar de stad Palma, in het noorden van het land, om de opmars in die regio in te dammen. In de Democratische Republiek Congo beschuldigt de regering de militie die bekend staat als de Allied Democratic Forces ervan in de afgelopen dagen minstens 23 burgers te hebben vermoord.

Afghanistan

Afghanistan is lange tijd het toneel geweest van het meest gepubliceerde conflict ter wereld, na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering viel het land binnen na de beschuldiging dat de Taliban achter de aanslagen zat. Het duurde bijna twee decennia van intense gevechten en duizenden doden, voordat de Taliban vorig jaar weer aan de macht kwamen. Hierdoor is het geweldsniveau in het land wel afgenomen, maar het land zal te maken krijgen met een van de ergste humanitaire crises ooit tevoren vanwege de geldende sancties en het isolement dat door een groot deel van de wereld wordt ondersteund.