‘Gezondheidscontrole moet weer terug op scholen’

“We hebben de tent bij het RCR – Zorghotel opgezegd en voorlopig vinden de covid-vaccinaties binnen in het gebouw plaats. Dit besluit is genomen, omdat daar al een spoedpost staat waar er medische assistentie is, waardoor we gewoon gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur. Op de RGD-poli’s kan men nog steeds terecht voor alle vaccinaties inclusief het Pfizer-vaccin, het BOG en de Medische Zending doen ook hun deel. Daarnaast kijken we ook naar de activiteiten van de mobile units. Met de afname van de covid-maatregelen, merk je wereldwijd ook, dat heeft de PAHO ook bekendgemaakt, dat minder mensen zich laten vaccineren”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid is daarom bezig om samen met de PAHO, een nieuwe vorm van communiceren te implementeren die gericht is op het verhogen van de vaccinatiegraad. “We zijn ook bezig met een health promotion campagne, waarbij we intensief via onze werkarmen, een maand gaan uittrekken om naar scholen en bedrijven te gaan om mensen te motiveren, want we merken dat bij de routinevaccins voor kinderen, een behoorlijke achteruitgang is ontstaan”, zegt de minister. De ouders moeten volgens Ramadhin, gemotiveerd worden om hun kinderen weer te laten vaccineren. De RGD speelde hierbij een belangrijk rol in het verleden, niet alleen wat standaardvaccinaties betreft, maar ook werd de gezondheid en ontwikkeling (groei) van kinderen regelmatig gecontroleerd. ‘’Dit alles moet weer opgepakt worden, zodat men beseft dat we zo weer een andere uitbraak kunnen krijgen als we daarin verzuimen’’, aldus de minister.

Eind vorig jaar gaf Ramdhin al aan, dat onze vaccinatiegraad voor de routine-immunisatie in 2021 behoorlijk was afgenomen vanwege de vele lockdowns en ook doordat toegang tot vaccins beperkt was. Daarbij gaf hij toe, dat veel verpleegkundigen ingezet werden in de vaccinatiecampagne tegen Covid-19. Daarnaast zei de minister, dat de invloed van de beweging van anti-vaxxers ook heeft gezorgd dat meer ouders van pasgeborenen, twijfels kregen of zij wel of niet hun kind moeten inenten. ‘’Ondanks alle tegenslagen is de RGD doorgegaan met vaccineren, want als onze mazelendekking onder de 80 procent komt, hebben we een reële kans op een uitbraak.

Kinderen die gevaccineerd zijn, zullen de mazelen niet krijgen, maar de niet-gevaccineerden wel en zo kan de kindersterfte weer toenemen”, aldus de minister. Dit probleem speelt volgens hem niet alleen in Suriname, maar ook in andere delen van het Caraïbisch gebied en andere ontwikkelingslanden. “Dit gedrag moet wereldwijd geen impact hebben op een drop in immunisaties. Er is nooit een gebrek geweest aan de nodige vaccins voor kinderen, want we hebben continu ingekocht en we krijgen binnenkort ook een donatie vanuit Brazilië voor een heleboel vaccins”, zegt de minister.