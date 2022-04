OM toont videobeelden: Zo bespraken Taghi en advocaat ontsnappingsplannen in EBI

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam voor het eerst beelden getoond die zijn gemaakt van de bezoeken van advocaat Youssef Taghi aan zijn neef Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het OM zei dat van belang te vinden „om de heimelijkheid van de ontmoetingen aan te tonen.” Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam voor het eerst beelden getoond die zijn gemaakt van de bezoeken van advocaat Youssef Taghi aan zijn neef Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM zei dat van belang te vinden „om de heimelijkheid en doortraptheid van de communicatie aan te tonen.” De beelden zijn van bovenaf geschoten.

Beurtelings zijn de advocaat en zijn neef te zien, gefilmd op hun kruin. De gesprekken zijn slecht verstaanbaar, zijn fragmentarisch en gaan veelal over koetjes en kalfjes. De handelingen van de neven zijn volgens het OM veelzeggender. Op de beelden is te zien hoe Youssef Taghi op een notitieblok schrijft en de tekst tegen het glas drukt dat hem van Ridouan Taghi scheidt. Ridouan Taghi maakt aantekeningen op een groot schrijfblok, en laat die tekst vervolgens zien aan zijn neef.

Gewelddadige ontsnapping

De schriftelijke gesprekken gaan onder meer over een voorgenomen gewelddadige ontsnapping van Ridouan Taghi uit de EBI. De neven wisselen opties uit. De camera waarmee de ontmoetingen werden gefilmd, zoomden in op de teksten. Ridouan Taghi schrijft dat zijn bevrijders„ echte pro’s” moeten zijn en alles moeten weten van de gang van zaken in de EBI.

„Ze hebben drones.” Ook schrijft hij dat een ontsnapping het beste kan plaatsvinden als het regent. Om het de achtervolgers op de gladde wegen nog moeilijker te maken, moet er olie over het wegdek worden gegoten. Ook wordt er veel gebaard naar elkaar. Zo is te zien hoe Youssef Taghi een gebaar maakt alsof hij een groot vuurwapen in de handen heeft, en daarna een pistool. Aan de andere kant van het glas maakt Ridouan Taghi schietgebaren. Advocaat Youssef Taghi uitte zijn vrees voor ontdekking: “Stel dat het ooit uitkomt… Staat vast dat er gelekt is informatie naar buiten is gebracht”, schrijft hij. Die vrees bleek terecht. Op 8 oktober 2021 werd de advocaat aangehouden, sindsdien zit hij achter de tralies. Youssef Taghi had in totaal 98 keer contact met Ridouan, zowel in persoon als telefonisch. Hij bezocht hem in totaal 22 keer. Die bezoeken duurden drie tot vier uur, en soms kwam de advocaat zelfs twee keer per dag op bezoek in de EBI.

Onderzoek

Justitie kreeg al veel eerder informatie dat Ridouan Taghi er op de een of andere manier in slaagde om contact te hebben met de buitenwereld. Het onderzoek daarnaar duurde maanden. „Tot er maar één onvoorstelbare optie overbleef: de advocaat”, zeiden de officieren van justitie. Een rechter-commissaris gaf op 14 september 2021 toestemming om de ontmoetingen te filmen. Youssef Taghi zelf besloot gisteren aan het eind van de middag dat hij de zitting niet zou bijwonen, vanwege het tonen van de visualisatie. „Hij heeft geen zin in een showproces en een trial by media”, zeiden zijn advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi. Ook de verdediging kreeg pas woensdagmiddag te horen dat het OM voornemens was om tijdens de zitting van donderdag de beelden te tonen.

Hun protest werd door de rechtbank terzijde geschoven, omdat een weergave in foto’s en teksten al in het dossier zit. „De verrassing is dus minimaal.” Wel vond de rechtbank dat het OM „de koninklijke weg had moeten bewandelen” door de visualisatie eerst ter beschikking te stellen van de rechtbank en de advocaten van Youssef Taghi. Op verzoek van de advocaten besloot de rechtbank de zitting aan te houden tot volgende week vrijdag, om ze de gelegenheid te geven om niet alleen de selectie van het OM, maar álle gemaakte opnamen van de gesprekken samen met Youssef Taghi te kunnen zien.