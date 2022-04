WHO onderzoekt twee nieuwe Omicron-subvarianten

BA.4 en BA.5 varianten geïdentificeerd in Botswana

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisteren bekendgemaakt, dat enkele tientallen besmettingen met twee nieuwe subvarianten van de zeer overdraagbare Omicron-stam van het coronavirus, reeds in verschillende landen zijn geconstateerd.

“Virussen muteren voortdurend, maar slechts enkele mutaties beïnvloeden hun vermogen, om eerdere immuniteit tegen vaccinatie of infectie te verspreiden of te omzeilen, of de ernst van de ziekte die ze veroorzaken”, aldus de WHO.

De WHO heeft BA.4 en BA.5 varianten van de originele BA.1 Omicron-variant, toegevoegd aan de lijst voor monitoring. Ze volgt al BA.1 en BA.2 nu wereldwijd dominant, evenals de BA.1.1 en BA.3 varianten. Volgens de WHO moeten de mutaties verder worden bestudeerd om de impact op het ontsnappingspotentieel van het immuunsysteem te begrijpen. “De BA.2 variant vertegenwoordigt nu bijvoorbeeld bijna 94 procent van alle besmettingsgevallen, waarvan de sequentie is vastgesteld.” Daarenboven is deze volgens de WHO overdraagbaarder dan de eerdere varianten.

De WHO verklaarde dat er slechts enkele tientallen besmettingsgevallen van de BA.4 en BA.5 variant gemeld zijn aan de wereldwijde GISAID-database.

De Britse Health Security Agency vertelde, dat de BA.4 variant van 10 januari tot 30 maart vastgesteld was in Zuid-Afrika, Denemarken, Botswana, Schotland en Engeland. Alle BA.5-gevallen waren vorige week in Zuid-Afrika. “Vier coronabesmettingen van de BA.4 en BA.5 variant werden geïdentificeerd in Botswana, allemaal onder mensen van 30 tot 50 jaar, die volledig waren gevaccineerd en milde symptomen vertoonden”, aldus de WHO.