Brunswijk werkt niet mee aan reshuffeling Abop-ministers

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in gesprek met een lokaal medium gesteld, niet te zullen meewerken aan de reshuffeling van ministers, die onder het beheer van de Abop vallen. Volgens Brunswijk ligt het niet aan de ministers, dat zij hun werk niet naar behoren doen. Het is volgens Brunswijk, de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, die de middelen voor het werk niet vrijmaakt. Brunswijk merkt op, dat de projecten zijn goedgekeurd en de stukken worden opgestuurd, maar blijft het ook daarbij. Brunswijk zou zelfs hebben gesproken over bewuste stagnatie vanwege de VHP-minister. Eerder zou Achaibersing een uiteenzetting van de besteding van financiële middelen hebben gegeven. Hij zou hierbij hebben aangegeven, dat de Abop-ministers de middelen voor het overgrote deel van de projecten dat is goedgekeurd, wel hebben ontvangen. Volgens de bewindsman ontvingen ze zelfs meer dan de VHP-ministers. Achaibersing zou toen ook hebben aangehaald, dat hij niet zal meewerken aan het vrijgeven van gelden voor projecten waarvan de onderliggende stukken ontbreken. Volgens Brunswijk berust dit niet op waarheid, en zou hij daarvan ook melding hebben gemaakt aan de president. Echter geeft de laatstgenoemde steeds aan, dat het goed komt, maar blijft het daarbij.

Volgens Brunswijk speelt de VHP een politiek spelletje, maar zal Abop niet opstappen. ‘’We zullen de gemeenschap wel laten weten wat er gebeurt. Het is duidelijk dat Abop niet conform de richtlijnen van de regering wordt behandeld”, aldus de vicepresident.

Volgens hem wordt zelfs het zonnepanelenproject in het binnenland niet afgerond, omdat daarvoor slechts een deel van het geld is vrijgegeven. Indien er volgens Brunswijk een reshuffeling zou moeten komen, zou de president hem dat als regeringspartner moeten mededelen, maar dat is nog niet gebeurd. ‘’In ieder geval is nu niet het juiste moment en zouden we moeten wachten tot mei. Je kan geen minister beoordelen die geen middelen krijgt om te werken‘’, aldus Brunswijk.