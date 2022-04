Onderstation Menkendam ondergaat groot onderhoud

In het onderstation Menkendam van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), vindt momenteel groot onderhoud plaats aan de 161 kV schakelinstallatie. Naast regulier preventief onderhoud is het van belang om na een bepaalde tijd, ook specialistisch onderhoud te plegen aan de verschillende hoogspanningscomponenten in dit onderstation. Dit groot onderhoud loopt van 25 maart tot en met 15 mei.

Onderstation Menkendam speelt een cruciale rol in de energievoorziening. Dit verdeelstation kan gezien worden als het hart van het grootste elektriciteitsnetwerk in Suriname (EPAR), dat zorgt voor het transport van elektrische energie naar de onderstations in de districten Paramaribo, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne, Brokopondo en een deel van Marowijne. In dit onderstation komt de opgewekte elektrische energie vanuit de thermische centrale van SPCS te Tout Lui Faut en vanuit de Afobakka waterkrachtcentrale via de 161,000 volt hoogspanningsverbindingen en wordt verder omgezet in lagere spanningsniveaus om verder getransporteerd te worden naar de diverse onderstations in het EPAR-gebied.

De onderhoudswerkzaamheden vereisen speciale kennis waarover Suriname niet beschikt, derhalve zijn er buitenlanders voor aangetrokken.

Aanvankelijk stonden deze werkzaamheden in de startblokken voor 15 maart 2020, maar als gevolg van de covid-pandemie zijn deze werkzaamheden tot vier keer toe uitgesteld.

In maart dit jaar zijn er monteurs van het internationaal bedrijf Hitachi eindelijk naar Suriname afgereisd voor dit specialistich onderhoud.

Als gevolg van de zware regenval de afgelopen tijd, is er in het stuwmeer een overschot aan water ontstaan. In zulke situaties zou de EBS meer elektriciteit kunnen trekken vanuit het stuwmeer, waardoor er minder brandstof nodig zou zijn voor de thermische opwekking.

Echter vallen de onderhoudswerkzaamheden ongelukkigerwijs samen met de grote watercapaciteit in het stuwmeer, waardoor deze maand geen gebruik gemaakt kan worden van de extra capaciteit.

Uitschakelingen die van belang zijn gedurende werkzaamheden zijn dusdanig gepland dat deze plaatsvinden bij een lage belasting.

Zo zal gedurende het paasweekend uitwisseling plaatsvinden van enkele kritieke netcomponenten. De werkzaamheden zijn echter zodanig gepland dat de klant geen ongerief hiervan zal ondervinden.