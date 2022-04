Guyana meer dan hondsbrutaal, Suriname heeft touwtjes in handen’

In de kwestie waarbij Guyana erop aandringt dat Suriname 150 visvergunningen verstrekt aan Guyanese vissers, is er veel onduidelijk. Volgens de Guyanse regering, talmt de Surinaamse regering onnodig met het afgeven van de vergunningen. Suriname heeft namelijk nimmer duidelijk gemaakt, dat de vissers niet aanmerking zouden komen, aldus de Guyanese regering. De Guyanese minister van landbouw, Zulfikar Mustapha, zegt dat beide landen de kwestie besproken hebben en met oplossingsmodellen zouden komen, maar er is geen resultaat geleverd.

Vorig jaar sloot Suriname een overeenkomst met Guynana, die inhoudt dat – indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is – er rechtstreeks 150 visvergunningen aan 150 Guyanese vissers zouden kunnen worden gegeven. Conform de Surinaamse wetgeving, is het niet mogelijk vergunningen te verstrekken aan Guyana zonder dat aan bepaalde criteria is voldaan. Geen van de Guyanese vissers voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

De voorzitter van de Suriname Seafood Associatie (SSA), Udo Karg, zegt tegenover de krant, dat er een halt moet worden toegeroepen aan de druk die Guyana momenteel op Suriname uitoefent. Guyana stelt alles in het werk om Suriname vergunningen te doen verlenen aan Guyanese vissers, zodat zij op Surinaamse bodem hun activiteiten kunnen ontplooien. ‘’Dit kan gewoon niet. Het is meer dan hondsbrutaal van deze autoriteiten.

Het is daarom van belang, dat de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk maakt, dat Suriname de touwtjes in handen heeft en niet Guyana‘’, stelt Karg.

Hij voerde aan, dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, de plooien spoedig glad moet strijken.

Het gaat volgens Karg, om buitenlandse betrekkingen die een heikel punt voor de regering dreigen worden. ‘’De regering moet niet toelaten, dat visgronden van Suriname door Guyanezen wordt ingepikt. Guyana heeft het Tigri-gebied al decenia ingepikt, denkt Guyana dat we zullen toelaten, dat het zover komt met onze visgronden‘’, aldus Karg. Hij hoopt dat de regering het been stijf houdt en niet zwicht voor Guyana.

Illegaliteit

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo, verklaarde eerder dat Guyanese vissers worden uitgebuit. ‘’Het afgelopen decennium zijn Guyanese vissers onderworpen aan exorbitante prijzen voor de huur van vergunningen om hun handel in de Surinaamse wateren uit te oefenen’’, zei hij. Ook zijn er vissers die het grootste deel van hun vangst tegen een lage prijs af moeten staan aan de persoon van wie ze de vergunning hebben gehuurd, aldus Jagdeo. Indien ze niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning, worden ze aangehouden.

Karg: ‘’Wie het hardst schreeuwt: ‘Pakt de dief!’, is in de meeste gevallen zelf de dief.‘’ Het is volgens hem, niet toegestaan dat vergunningen doorverhuurd worden. ‘’Toch doen deze vissers het en klagen achteraf dat ze uitgebuit worden. Wie is dan bezig zichzelf uit te buiten?‘’

Karg zegt dat Surinaamse visgronden, nimmer afgestaan worden.

‘’Ze zijn eigendom van Suriname en Suriname zal ermee doen wat het wil, maar aan Guyanezen geven zal niet gebeuren‘’, aldus Karg. Eerder maakte Jagdeo duidelijk, dat de Guyanese autoriteiten de kwestie niet op zijn beloop zullen laten, maar zich in zullen blijven zetten om te bewerkstelligen dat Guyanese vissers een visvergunning krijgen.

door Orsilia Dinge