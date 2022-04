Regering zet inkomsten Staatsolie in om brandstofsubsidie te dekken

De regering maakte gisteren, vrijdag 8 april, via een persbericht bekend, dat in regeringsverband is vastgesteld, dat de prijs van brandstof tijdelijk zal worden gesubsidieerd. De benzineprijs is wereldwijd gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Met de subsidie komt de regering, aldus het persbericht, de samenleving tegemoet.

De pompprijzen worden zaterdag 9 april om 0:00 uur aangepast. De subsidie per liter bedraagt SRD 4.37 voor diesel en SRD 1.52 voor unleaded. De nieuwe brandstofprijzen bedragen SRD 19.87 voor diesel, SRD 20.95 voor unleaded en SRD 26.07 voor Super. Deze subsidie is equivalent aan een negatieve governmenttake. Op super wordt er geen subsidie gegeven. Volgens de calculaties van de regering, zouden burgers bij de pomp zonder deze subsidie SRD 24.24 voor diesel betalen, SRD22.47 voor unleaded en SRD 22.46 voor super.

Naar verluidt, heeft de regering onlangs een bedrag van enkele miljoenen USD, ontvangen van de Staatsolie Maatschappij Suriname en heeft een deel daarvan ingezet om brandstof te subsidiëren voor de samenleving. Volgens deskundigen is dit besluit politiek geladen, want het subsidiëren van brandstof heeft als gevolg dat de brandstofsmokkel naar de buurlanden zal toenemen vanwege het grote prijsverschil. Daarnaast vernemen wij, dat bij de volgende brandstofprijsaanpassing de regering zich deze subsidie niet zal kunnen permitteren, want tegen die tijd zal de oliemarktprijs nog steeds hoog liggen, waardoor Suriname steeds achterloopt met de aanpassingen. “Het is ook niet raadzaam dat de gelden van Staatsolie aan de regering op een consumptieve wijze worden aangewend, terwijl Suriname binnenkort ook financiën beschikbaar moeten stellen voor de participatie in de olieblokken offshore”, zegt een anonieme bron.

Oliemaatschappijen

Afgelopen week publiceerde De West, dat het oliebedrijf SOL Suriname, niet meer onder de kostprijs producten zal verkopen. SOL eiste naar verluidt van de regering, dat de brandstofprijzen marktconform worden vastgesteld. De redactie vernam toen, dat het bedrijf niet meer van plan is om de subsidie op brandstof te blijven voorschieten voor de staat, die vanwege politieke redenen de olie onder de kostprijs blijft verkopen.

Hierdoor leidt SOL naar verluidt, steeds financiële schade, doordat de overheid de brandstofprijzen niet aanpast aan de internationale prijzen. Voorts vernemen wij, dat hoewel de staat voor een deel zijn oplopende subsidieschuld heeft ingelost, er nog een enorme rekening is die al maanden openstaat. De regering en de oliemaatschappij moeten conform afspraken, de brandstofprijzen aanpassen volgens een overeengekomen prijscalculatiemethodiek.

Turbulentie internationale oliemarkt

De regering laat in haar persbericht weten, dat zij met de subsidie voornamelijk de productie-, landbouw- en transportsectoren (die voornamelijk diesel gebruiken) wil behoeden voor turbulentie op de internationale oliemarkt. Aan de andere kant worden consumenten ook beschermd tegen hogere prijzen in de winkels. Tegelijkertijd is het zo dat de goudsector nu hogere inkomsten heeft door de hogere goudprijs, als gevolg van de oorlog. De goudsector is de grootste afnemer van diesel. Vanuit dit oogpunt is besloten de royalty voor de kleine goudbedrijven te verhogen met 1 procent. Met de grote goudbedrijven zijn reeds gesprekken gevoerd over hun bijdrage.

De brandstofprijzen in Suriname liggen beduidend lager dan in onze buurlanden. Daarom wordt er rekening gehouden met toenemende oliesmokkel naar Guyana en Frans-Guyana. In dat kader is de regering in overleg met de autoriteiten van de grenslanden om in nauwe samenwerking de controle op de rivieren te intensiveren. De regering werkt in de tussentijd aan een effectiever subsidiesysteem. Op dit moment zijn testen gaande met electronic cash transfers. Dit systeem gebaseerd op subjectsubsidies, zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden geïmplementeerd.